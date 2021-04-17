«Добро пожаловать, крошка»: бывшая невеста Тимати родила девочку

Певица Алекса в Instagram поделилась с пользователями радостной новостью. Она впервые стала мамой. У исполнительницы родилась девочка.

«16 апреля у нас родилась прекрасная, здоровенькая доченька. Мы так мечтали об этом и вот она тут, в теплых объятиях мамы и папы. Добро пожаловать, крошка. Главное — расти здоровой, а мы всегда рядом».

Алекса

Интересно, что под публикацией отметились некоторые звезды российского шоу-бизнеса. «А я уже видела. Мои лапочки, поздравляю», — написала певица Ирина Дубцова. «Поздравляю! Счастья доченьке», — добавила исполнительница Катя Лель. «Поздравляю», — сказала певица Ханна.

Напомним, что наследницу Алекса родила от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который сотрудничает со многими звездами. Ради нее он ушел от своей девушки, которая собиралась за него замуж и даже была беременна. Добавим, что Дайчев и Алекса несколько месяцев назад сыграли пышную свадьбу.

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