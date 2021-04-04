«Фигурка топ»: Катя Голден из «Холостяка» подразнила подтянутыми ягодицами в лавандовом купальнике

В одном из последних постов личного профиля претендентки на место победительницы проекта «Холостяк» — модели Кати Голден — появилась запись соблазнительных бедер красавицы.

Девушка отметилась на Мальдивах в нежно-фиолетовом бикини. Катя сексуально прошлась по горячему белому песку, игриво виляя ягодицами. Стройные, бесконечно длинные ножки участницы шоу на ТНТ буквально заворожили фанатов Голден. Однако некоторым подписчикам Кати показалось, что пляжный наряд модели был не к месту.

«Фигурка топ», «Огонь», «Катя, ты мотивируешь меня начать делать тело моей мечты», «Какое красивое видео», «Красота», «Ты и эстетика- слова-синонимы», «Фигурка топ, а купальник не идет», «Фигура огонь. И главное — нет силикона, как у большинства на проекте», «Купальник отвратительный, а остальное — все шик!», «Полный релакс», «Секси», «Вкусненькая», — написали поклонники Кати в комментариях под видео.

Напомним, Катя приехала на первую встречу на проект к Тимати несколько иначе, чем другие девушки. Голден привезли к холостяку прямо из аэропорта в меховой шубке и без макияжа, с пучком на голове. Чтобы не обижать Катю, Тимати подарил Голден платье цвета фуксии.

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