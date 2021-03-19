Что известно об участнице «Холостяка» Марии Вебер, которую путают с певицей из «Фабрики звезд»

В прессе продолжают циркулировать слухи, что финал шоу «Холостяк» уже предрешен. Рэпер Моргенштерн, отдыхающий сейчас в компании Тимати на Мальдивах, опубликовал видео, на котором его друг смотрит на большом экране первый выпуск проекта. Одновременно видео в той же локации появилось и в сторис участницы шоу Марии Вебер. И зрители решили: вот она — та самая…

Но что известно о Марии Вебер: чем она занимается, какие цели ставит перед собой?

Многие могут ошибочно спутать Марию с ее полной тезкой – участницей «Фабрики звезд» и солисткой группы «Тутси», впоследствии начавшей сольную карьеру, однако это разные люди. Участнице шоу «Холостяк» 22 года, она модель и студентка факультета журналистики Кубанского государственного университета. А той Марии уже 33 года.

Как «Гадкий утенок» стал лебедем

Биография Марии Вебер – это типичная история «гадкого утенка», превратившегося в лебедя. В детстве она носила брекеты и комплексовала из-за родинки на лбу, которую постоянно замазывала. Принять себя помогла любовь родителей и бабушки с дедушкой. Еще с детства мама Марии говорила дочери, что все события в жизни произойдут тогда, когда это будет нужно. А дедушка напоминал о важности дисциплины и постоянного труда.

Маша привыкла трудиться с самого детства. Так, уже с раннего возраста она вела передачу «Детское время» на телевидении Сочи. В 13 лет написала свою первую книгу, изданную небольшим тиражом. А в 15 – песню, посвященную подруге.

Выбор в пользу журналистики

Вскоре девушка начала и карьеру модели: принимала участие в показах, фэшн-презентациях, снималась для рекламы, календарей, каталогов, участвовала в съемках клипов.

Но таланты Марии, конечно, не ограничиваются только модельным бизнесом. Она окончила в Питере актерские курсы, даже играла в театре. А еще Мария Вебер признается, что очень любит литературу и для нее важно выражать свои мысли на бумаге. Однажды девушка написала своему молодому человеку 50 писем и попросила его открывать их по одному, чтобы в этот момент он вспоминал о ней. В тот период Мария как раз переехала в Москву, а ее парень остался в Сочи…

Неудивительно, что Вебер захотела стать журналистом. Она окончила Высшую школу «Останкино» по направлению «теле- и радиоведущая». Сейчас девушка учится в Кубанском государственном университете на факультете журналистики. Она активно ведет соцсети, где пишет посты на разные темы, сопровождая их горячими фотографиями.

Серьезных отношений не было?

Вопреки стереотипам о том, что у красавиц обычно богатая личная жизнь, Мария Вебер признается в том, что серьезных отношений у нее еще не было. (Адресат трогательных писем, видимо, остался в далеком прошлом).

А на шоу «Холостяк» она шла, не зная, за чье же внимание будет бороться. Узнав, что партию завидного жениха на проекте исполняет Тимати, обнаружила, что у них есть даже общие увлечения. Например, поэзия и любовь к серфингу, которому Мария также отдает предпочтение.

В первом выпуске девушка появилась перед Тимати в синем облегающем платье с глубоким декольте и подарила ему доску для серфинга с номером 13.

«Выбор подарка для Тимура был, конечно же, не случайным: я знаю, что для него серфинг — это целая философия. Про чувства и эмоции, которые ты испытываешь, когда тебе удается покорить силу природы. Казалось бы, что можно подарить человеку, у которого есть все? Эмоции! Или вещь, которая, в свою очередь, ему их подарит», — написала девушка в своем Инстаграм.

А уже на следующий день поползли слухи, что Тимати выбрал себе невесту. Однако в СМИ прозвучало мнение, что вброс информации об отношениях музыканта и Марии – это всего лишь рекламный ход продюсеров шоу «Холостяк», желающих привлечь дополнительное внимание к проекту.

Ведь все участники передачи подписывают контракт о неразглашении любых сведений о шоу и запрете публикации фотографий с мест съемок в соцсетях. Нарушение этого правила грозит огромными денежными штрафами. И Мария, будучи человеком умным, вряд ли бы сознательно пошла на это.

Может, все-таки Мария Вебер не та, за кого себя выдает? Как говорила мама Жени Лукашина: «Поживем-увидим».

Смотрите шоу «Холостяк» каждое воскресенье на канале ТНТ

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