На 8 участников 100 жюри: как устроено изнутри шоу «Ну-ка, все вместе!»

28 февраля в 17: 45 на канале «Россия» стартует новый сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». А это значит, что в каждом выпуске восемь участников проекта из разных стран снова попробуют поднять сотню. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кулисами проекта.

Уникальность шоу заключается в самом большом составе жюри, в которое входит сто человек — так называемая сотня: певцы, композиторы, музыканты разных направлений, преподаватели музыки, участники разных музыкальных конкурсов, а также тиктокеры с большой аудиторией.

Все они занимают места в специальной стене высотой 12 метров. И в задачи участников входит делать так, чтобы, услышав их песню, со своих мест поднялось как можно большее количество людей. Чем больше представителей жюри выразит свое одобрение, тем больше баллов получит выступающий. Главный приз шоу – крупная денежная сумма и возможность записать собственный сингл.

В этом году в сотню вошли Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Глызин, композитор Симон Осиашвили, Ирина Дубцова, Ани Лорак, Шура и многие другие музыканты. Возглавил судейскую коллегию певец Сергей Лазарев.

Съемки проходят в одном из павильонов «Мосфильма». Непосредственно перед съемками каждого выпуска к представителям сотни обращается ведущий, который подробно объясняет, как нужно себя вести во время выступления участников. Также записывается заставка с песней «Ну-ка, все вместе», во время которой, как говорил царь Иван Васильевич в знаменитом фильме Леонида Гайдая, танцуют все.

Перед началом «мотора» обращаемся к «сторожилам» стены — сестрам Зайцевым. Они входят в судейскую коллегию уже в третий раз.

«Мы чувствуем себя сестрами сотки. Мы всех очень любим и приходим на проект с большой радостью и прекрасным настроем, — признаются Елена и Татьяна Зайцевы. – Причем за границей, в Голландии, нас уже приглашали в аналогичное шоу. Но здесь немного не совпали графики. Мы сказали, что мы, русские, и любим наш русский проект. При этом что одна из нас живет в Америке с мужем-американцем, а другая – в Голландии».

Михаил Гребенщиков: «Человек должен обладать артистической магией»

В отличие от сестер Зайцевых певец Михаил Гребенщиков вошел в состав жюри впервые. Он видел только отрывки из проекта по телевизору и практически ничего не знал о нем. И только очутившись внутри процесса, Михаил понял, что шоу очень интересное.

«Такое движение ни с чем не сравнимо, — рассказывает Михаил Гребенщиков. – На стене самая разнообразная публика. С кем-то из них я давно знаком, а кого-то долго не видел, некоторых я даже успел пригласить в свою студию. А какая все-таки здесь музыка! И Николай Басков чудит очень весело».

По словам Михаила Гребенщикова, на стене часто возникают споры. Михаил вспомнил, как во время съемок одного из выпусков на сцене появились шесть исполнителей, а он так ни разу и не встал.

«Видимо, это я такой требовательный. Мне нужно, чтобы в мое сердце что-то попало. Бывало, смотрю, что заслуженные артисты тоже не встают и говорю себе, что, значит, я все делаю правильно, — признается Михаил. – Конечно, мы много спорим, но именно в этой непредсказуемости и заключается смысл передачи. Мне кажется, что это самый честный проект».

— На что вы прежде всего ориентируетесь при поддержке конкурсанта?

— Миром шоу-бизнеса правят Микки-маусы. Человек должен обладать какой-то артистической магией. И дело не только в тембре голоса и вокальных способностях вообще, но и в пластике, а еще важно, как он одет, причесан, как двигается по сцене. Я все жду возвращения Майкла Джексона, но, кстати, мне понравилась пара выступивших артистов. Один молодой человек приезжал и в предыдущих сезонах, но не подходил по возрасту. В итоге он возвратился на конкурс снова и очень удивил меня.

Катя Лель: «Стресс должен уйти»

Катя Лель признается, что впервые принимает участие в сотне. Но очень воодушевлена той атмосферой, которая царит здесь. По ее словам, на проекте огромное количество энергии, от которой хочется жить. Однако одно дело – находиться в составе жюри, а другое – выступать перед зрителями.

«Чтобы встала вся сотня, должна возникнуть невероятная химия между исполнителем и жюри, вибрации абсолютной искренности. Участникам нужно сделать все, чтобы стресс и волнения ушли, — говорит Катя Лель. — Когда ты в состоянии стресса, ты не можешь выступить на все сто: активировать твои голосовые связки и собрать мозги в кучу. А надо выйти спокойно, чтобы все поняли — этот человек в гармонии с миром и знает, что он делает на этой сцене».

По словам артистки, тут имеет значение каждая деталь: как выйдешь, посмотришь, прозвучишь. Перед выступлением она советует всем участникам выдохнуть и вдохнуть десять раз, чтобы ничто не отвлекало и заняться аутотренингом.

«Нужно сказать себе, что ты самый лучший, достойный, и все сможешь. Сможешь заявить о себе миру. Да, потом все твои тревоги и волнения настигнут тебя, но сейчас — расслабься и покажи, на что ты способен», — поясняет Катя Лель.

Филипп Киркоров: «Ты сдаешь экзамен на право быть локомотивом большого паровоза»

Каждый выпуск программы начинается с выступления приглашенной звезды. Открывать шоу было доверено самому Филиппу Киркорову, который признался в том, что это очень волнительный процесс.

«Волнительно потому что за тобой — молодежь, а перед тобой — сто профессионалов. Ты сдаешь маленький экзамен на профессионализм, на зрелость и на право быть локомотивом большого паровоза, который называется «Ну-ка, все вместе!» — пояснил Филипп Киркоров. — Это очень классный проект, поэтому сегодня я здесь.

Филипп Киркоров посоветовал участникам просто получать удовольствие на сцене. По его мнению, если певец кайфует от своего пребывания перед аудиторией, то это чувствуют и зрители. А если стараешься и из кожи вон лезешь, чтобы понравиться, то, как правило, ничего и не получается.

А уже после выступления Филиппа на сцену вышли и сами участники. Сначала они обычно рассказывают о себе, а потом исполняют свои песни. Затем участникам обычно присуждаются баллы, и они занимают три места в углу сцены. Конкурсант, набравший наименьшее количество очков, покидает свое место. А на сцене же всегда должно оставаться только три человека — тройка лидеров. Напоминаем, что победитель получает в качестве приза крупную денежную сумму.

Смотрите шоу «Ну-ка, все вместе!» с 28 февраля!

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