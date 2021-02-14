«Жалко, что ты замужем»: Филипп Киркоров обратился к партнерше Давида Манукяна по «Танцам со звездами»

Всегда считалось, что популярный исполнитель Филипп Киркоров очень дружен с Ольгой Бузовой. Она снималась в клипе на его песню, да и при встречах Филипп и Ольга всегда демонстрировали, что находятся в приятельских отношениях.

Но судя по всему, после расставания Бузувой и Давы Киркоров принял сторону второго. Поп-король не пришел на праздник к Ольге по случаю ее 35-летия, но зато появился в эфире программы «Танцы со звездами» в это воскресенье, 14 февраля.

Давид Манукян и Дарья Палей станцевали румбу под песню Игоря Николаева «Немного жаль», которую вживую исполнил Филипп Киркоров.

«Настоящий друг, который пришел поддержать пару в этот день, День влюбленных», — так презентовал жюри и публике в студии поп-короля ведущий шоу «Танцы со звездами» Андрей Малахов.

Филипп Киркоров моментально оценил красоту и грацию партнерши Давида Манукяна, хореографа Дарьи Палей, давая понять, что они вполне могли бы стать дуэтом не только на паркете.

«Какая красива пара! Жалко, что ты замужем», — обратился Киркоров к Дарье Палей.

Давид Манукян был невероятно польщен тем, что сам поп-король исполнял в этот вечер песню для него.

«Для меня это большая честь, Филипп, что ты пришел и поддержал меня», — поблагодарил Дава Киркорова.

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