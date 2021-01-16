«Это проститутки»: Ургант вспомнил, как его мама застала Высоцкого с девушками в бриллиантах

В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» вспоминали знаменитые фильмы с культовыми актерами. Андрей Малахов не мог ни посвятить внимание Владимиру Высоцкому, который был любимцем женщин. В студию пришла Елена Проклова, которой довелось играть с ним в фильме «Единственная». Она призналась, что помнит, как проводила время с великим актером на съемках. При этом тогда она еще не осознавала все его величие.

«С Володей было одно удовольствие работать. Он был замечательный артист, интересный партнер, искрометный человек, он все время пел! Вот стоило сказать режиссеру „стоп“, тут же в руках у Володи была гитара, какую-бы сцену не снимали. Он пел свои песни и заставлял их слушать. Я не очень понимала уровень и масштаб Володи Высоцкого. Чаще всего я говорила: „Мне надо привести грим в порядок, выучить следующие эпизоды“. Вот сейчас я вспоминаю, что этот человек умел завораживать, свои включением в то, чем он занимался.

Мне очень жаль, что в этот фильм не вошли еще какие-то песни, которые мы снимали для этой картины. Они были просто вырезаны в монтаже. Но как Володя спел романс для меня», — поделилась Проклова

Также в студии оказался Андрей Ургант. Его мама Нина Николаевна была актрисой, поэтому и ей довелось тесно общаться с Высоцким. он часто был у них дома в гостях. Телеведущий вспомнил одну занятную историю.

«Он приходил в самых модных батниках — такие рубашки с пуговицами. Стройный, в облипку джинсы, такая же вся эта шобла. Леночка точно сказала — он пел, не отлипал от гитары. Он проверял на людях. Мама мне рассказывала, я сам этого не видел. Она сказала: „Володя один оказался дома, я вхожу, а с ним сидят три девушки в бриллиантах.“ Она спросила Володю: „Это какие-то дочки партийных людей“. А в ответ: „Нет, это проститутки с Невского проспекта“. Он их затащил к себе», — рассказал Ургант.

Смотрите также: