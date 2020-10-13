Стильный монохром: 67-летняя Проклова отметилась на съемках в брюках палаццо и топе-сетке

Елена Проклова в свои 67 лет продолжает восхищать многих верных почитателей внешним видом. Актриса не скрывает: красота в зрелом возрасте ей дается непросто — приходится постоянно следить за собой. Однако результат мы видим собственными глазами.

Накануне звезда фильма «Будьте моим мужем» отметилась на шоу «Пусть говорят» в стильном монохромном образе, примерив актуальные брюки палаццо и двойной топ с сеткой и силуэтной основой. Образ актрисы произвел сильное впечатление на некоторых ее подписчиков в Instagram: обнародованное в Сети фото активно комментируется.

«Бесподобная!», «Просто чудо, как вы молоды и красивы!», «Красавица неземная!», «Фигурка класс», «Шикарно выглядите!», «Самая любимая актриса и невероятно красивая женщина», «Елена, Вы прекрасны!» — восхитились фолловеры.

Отметим, что о тотальных черных образах ранее лестно высказывалась фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. Она заметила, что подобные аутфиты практически никогда не выходят из моды, стройнят фигуру и вовсе не скучны, как считают многие. Главное — подобрать интересный фасон и крой наряда.