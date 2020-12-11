Внучка Владимира Высоцкого родила семерых детей, сменила имя и обрилась налысо

Одна из внучек поэта и барда Владимира Высоцкого Наталья сменила имя и обрилась налысо. Теперь ее зовут Наама. Она живет в США, где несколько лет назад окончила университет. Наталья – старшая дочь Аркадия Высоцкого. Это сын барда от брака со второй супругой Людмилой Абрамовой.

Отметим, что в 2010 году Наталья вышла замуж за религиозного еврея Шломо Теплицкого. Он родом из украинской Одессы. Вскоре девушка ударилась в религию. Приняла иудаизм и обрилась налысо, как того требуют законы ортодоксальных иудеев. Она стала носить парик. Кстати, у девушки уже семеро детей. Вместе с мужем и отпрысками она живет в городе Питтсбург.

Интересно, что Наталья, как две капли воды похожа на свою бабушку Людмилу Абрамову. Известно, что муж у нее еще молод, поэтому появление новых наследников, скорее всего, не за горами.

Напомним, что Владимир Высоцкий за свою жизнь был трижды женат. Он ушел из жизни в 1980 году, сообщает «Комсомольская правда».

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