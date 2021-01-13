«Каждый день съемок стоил около 100 000 долларов»: экс-участник «Дома-2» высказался о стоимости проекта

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высказал свою точку зрения по поводу его возрождения. Ведущий считает, что за все годы проект разросся до гигантских масштабов, именно поэтому не может так быстро перейти на другой ресурс.

«Его производство дорого стоит. А делать его с таким дайджестом раз в неделю не имеет никакого смысла. Проекту нужно выходить каждый день, чтобы люди видели хоть какое-то развитие участников. Сейчас же для этого нет ни ресурсов, ни сил, ни денег. Каждый день съемок стоил около 100 000 долларов. Какой канал будет тратить такие деньги?» — рассказал Солнцев порталу Teleprogramma.pro.

Тем временем, один из домов территории, где снимали реалити-шоу, уже переоборудовали для нового проекта с участием тиктокеров.

Смотрите также: