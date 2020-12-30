Появился неожиданный игрок, который может заполучить для показа проект «Дом-2»

Сейчас идут активные переговоры, где обретет свое пристанище телестройка.

Появился новый игрок, который может заполучить для показа проект «Дом-2». Как недавно стало известно, руководители канала рассматривают в качестве новой площадки телеканал «Ю», но эта идея пока, надо признать, только на стадии разговоров.

Заметим, что за последнее время всплывали крайне неожиданные предположения, где будут в новом году показывать «Дом-2». Среди вариантов: онлайн-кинотеатр, «СТС-Медиа», телеканал «Пятница». Последние ранее уже открестились от идеи купить скандальную телестройку.

Еще одна очень популярная версия, о которой сегодня часто говорят в кулуарах шоу-бизнеса: «Дом-2» станет вещать в реальном времени из соцсети TikTok, сообщает «Собеседник».

Отметим, что телеканал «Ю» входит в медиахолдинг «ЮТВ». Он был запущен в 2012 году на частоте канала «Муз-ТВ» под его прежним юридическим лицом – «ТВ Сервис». В апреле 2013 года «ЮТВ Холдинг» объявил о репозиционировании телеканала «Ю» как «телеканала для девушек».

Смотрите также: