«Каждый день проекта стоил около 7,5 млн рублей»: Рустам Солнцев рассказал о будущем «Дома-2»

Участники проекта «Дом-2» все еще лелеют надежду, что шоу возродится в новом формате. Об этом рассказал бывший менеджер знаменитой передачи. Пока же поводов для оптимизма нет: участники телестройки остались без зарплаты и понимают, что все сокращения – еще впереди. А будущее весьма туманно…

При этом один из домов территории «Страны любви» уже переоборудовали для реалити-шоу с участием Тик-Токеров.

Что на самом деле происходит с участниками знаменитого шоу «Дом-2»? Могут ли они объединиться для совместных проектов с последователями Tik-Tok? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с бывшим участником «Дома-2», ведущим Рустамом Солнцевым.

«На данный момент на шоу «Дом-2» ничего нет. Я же с ребятами общаюсь. С нижайшей долей остается шоу «Бородина против Бузовой» — провальное, на мой взгляд. Оно и поставлено на раннее утро, поскольку его толком и никто не смотрел», — поясняет Рустам.

— Значит, нет ни малейшей надежды на возрождение «Дома-2»?

— Участников ведь разгоняли не для того, чтобы собрать обратно в течение двух недель. Я уже говорил своему любимому изданию Teleprogramma.pro, что такой гигант, просто разросшийся до размеров чернобыльского паука, не может в один момент перескочить на другой ресурс.

Его производство дорого стоит. А делать его с таким дайджестом раз в неделю не имеет никакого смысла. Проекту нужно выходить каждый день, чтобы люди видели хоть какое-то развитие участников. Сейчас же для этого нет ни ресурсов, ни сил, ни денег. Каждый день съемок стоил около 100 000 долларов. Какой канал будет тратить такие деньги?

— А какое будущее ожидает участников передачи? Например, Степана Меньщикова или Андрея Черкасова?

— Они все разъехались по своим квартирам. Степан не пропадет. У него достаточно опыта приходов и уходов в «Доме-2». К тому же он все-таки действующий артист со своей джазовой программой на английском языке. Рядом с ним играет замечательная группа.

Андрюша Черкасов, с которым мы недавно общались, послан далеко и надолго. Никаких перспектив, никакого развития…

Я говорю ему: «Дай мне интервью, нас везде напечатают». А он мне отвечает: «Нет, не могу». Видно, что человек очень расстроен.

— Сейчас на территории «Дома-2» свои проекты снимают Тик-Токеры…

— Tik-Tok есть Tik-Tok. Это и есть тот «Дом-3», про который все говорили. Tik-Tok house. Но это каша, которая варится сама по себе без участия «Дома-2». Это два инородных тела. Многие тиктокеры уже зарабатывают большие деньги.

«Дом-2» — это производное середины 2000-х, а Тик-Ток – это что-то новенькое. Это для совсем юных мозгов, для молодежи.

— Говорили, что на проекте оставят 14 человек. Что это за люди?

— Дело в том, что сам продакшн существовал и до «Дома-2». Поэтому что ему будет? Они только подпоясались и, возможно, сейчас продумывают какие-то другие проекты. Может быть, это какая-то креативная группа, все остальные свободны.

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