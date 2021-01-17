Как готовятся к шоу «Танцы со звездами» Гусева, Миркурбанов, Лазарев и другие артисты

17 января на канале «Россия» стартует новый сезон известного шоу «Танцы со звездами». Ведущим передачи станет Андрей Малахов. В составе жюри войдут Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник.

На танцполе в паре с профессиональными танцорами выступят Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев, Катерина Шпица, Янина Студилина, Давид Манукян (Дава), Дмитрий Лысенков, Антон Шагин и рэпер Александр Степанов (ST).

Один из участников, к которому приковано пристальное внимание зрителей, — это Давид Манукян. Отчасти это связано и с его личной жизнью. Ведь Дава встречается с Ольгой Бузовой. Кстати, недавно он отдыхал вместе со своей возлюбленной на Мальдивах. Там пара даже сыграла свадьбу по местным обычаям.

На шоу канала «Россия» Даве предстоит выступать в паре с танцовщицей Дарьей Палей. И Ольга, наверняка, будет за него болеть!

Сергей Лазарев: «Буду стараться делать запоминающиеся номера»

Певец Сергей Лазарев признается, что долго думал, прежде чем соглашаться на танцевальный эксперимент. Все-таки на конкурсах и телешоу он уже чаще присутствует в качестве члена жюри, нежели участника. Но артист понял, что порой нужно вынимать себя из зоны комфорта.

«Я решил, что мне не хватает конкурсного нерва, переживаний, эмоций. В этом году захотелось окунуть себя в танцы по-настоящему, и я принял приглашение организаторов шоу. Хочется показать хороший уровень с самой первой передачи, — говорит Сергей Лазарев. — И я надеюсь, что это у меня получится. Буду стараться делать максимально достойные и запоминающиеся номера, потому что я перфекционист по натуре, хотя и абсолютный новичок в танцах».

Игорь Миркурбанов: «Я не боюсь быть смешным»

А вот театральная публика, несомненно, будет болеть за актера, заслуженного артиста России Игоря Миркурбанова. В спектаклях Константина Богомолова демонический Миркурбанов преимущественно поет, и теперь зрители увидят, как он и танцует.

О своих хореографических навыках Игорь Витальевич отзывается весьма скромно. Хотя в спектакле «Адам – сын собаки» израильского театра «Гешер» актер даже ходил по канату без страховки. Так неужели он не сможет станцевать танго?

«К своему стыду, я вообще не умею танцевать. И сейчас у меня есть прекрасная возможность еще раз себя в этом убедить. Танцы — это вообще не мое, можно сказать, я начинаю не с нуля, а с минуса, — признается Игорь Миркурбанов. — На мероприятиях предпочитаю отсиживаться и наблюдать, как танцуют другие, при этом всегда нахожусь в восторге от людей, которые умеют это делать. У меня есть кумиры в танцевальном мире, я за ними слежу, меня потрясают эти люди. Знаете, это рискованная вещь — делать то, чего ты не умеешь изначально. Но я не боюсь быть смешным или забавным и отнесусь к себе с долей самоиронии».

Екатерина Гусева: «Все, что мне даст партнер, готова взять максимально»

Актриса Екатерина Гусева заявила, что основная ее задача – это получать удовольствие от шоу.

«Я никогда не занималась бальными танцами. Но танцевала в грузинском танцевальном ансамбле семь лет. Наверное, поэтому мне достался такой партнер – Евгений Папунаишвили. Все, что Женя мне даст, готова взять максимально», — говорит Екатерина.

Катерина Шпица: «От проекта возьму по максимуму»

Актриса Катерина Шпица очень любит танцевать. Но, по собственному признанию, делает это интуитивно, не думая о технике.

«Поэтому от проекта хочется взять по максимуму: встать в пару с профессиональным танцором, разведать секреты мастерства, освоить технику, изучить тонкости. И то, что появилась такая возможность, очень меня будоражит», — подчеркивает актриса.

Александр ST Степанов: «Буду брать харизмой»

Рэпер Александр ST Степанов вспоминает, что лет в 12 занимался брейк-дансом, когда это направление было особенно популярно у подростков и молодежи. И с тех пор он больше не танцевал. Поэтому признается, что не понимает, во что ввязался.

«Но я буду бороться и брать харизмой. Мне очень повезло, у меня потрясающая партнерша Женя (Евгения Толстая — прим. ред). Она вытягивает то, что я топлю», — говорит музыкант.

Дмитрий Лысенков: «Участие в шоу – это хороший способ растрясти пандемийный жирок»

Актер Дмитрий Лысенков признается, что репетиции шоу проходят сложно. Тело с непривычки отказывается повиноваться. По словам Дмитрия, для человека, танцевавшего последний раз еще в студенчестве, то есть, 17 лет назад — это серьезное испытание.

«В театральном институте одним из наших дипломных спектаклей был мюзикл «Кабаре», где я играл Конферансье. Чуть позже в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии я исполнил роль Джинна в диснеевской «Аладдине». Вот и весь мой танцевальный опыт… Оценить трудности танцев еще только предстоит. К первому эфиру мы учим только один номер. Каким будет следующий танец, мы узнаем только, когда отснимем первый выпуск проекта. — Почему решили принять участие в шоу? — Это хороший способ привести себя в форму, растрясти пандемийный жирок. Ну, и вообще это для меня что-то новое, неизведанное. А все новое интересно.

Евгений Морозов: «Без Инны я был бы «железным дровосеком»

Актер Евгений Морозов, известный по роли Игнатова в сериале «Зулейха открывает глаза», оказался самым разговорчивым и веселым среди всех наших героев. И это неудивительно, ведь он танцует в паре с победительницей прошлого сезона Инной Свечниковой (в тандеме с актером Иваном Стебуновым). Так что поводов для оптимизма много.

«В театральном институте я был тем самым парнем, который пытается увильнуть от танцев. Стоял в последнем ряду и делал пару движений лишь для того, чтобы от меня отвязались, — говорит Евгений. — Когда я дома танцевал, моя Маруся надо мной смеялась (актриса Маруся Зыкова, жена Евгения Морозова). Это и стало одной из причин, почему я согласился на участие в проекте. К тому же я подумал: «Если не сейчас, то когда еще? Когда? Да вот именно в этот момент». И сейчас я с большим удовольствием знакомлюсь с миром танца и получаю колоссальный заряд энергии от него.

— Расскажите, пожалуйста, о своей партнерше Инне Свечниковой

— Сейчас Инна на своей машине везет меня на примерку костюмов для первого танца. И она самая лучшая партнерша, которая только могла мне достаться. И я говорю так не потому, что она находится за рулем. Мы сразу же нашли контакт. Мы много хохочем на репетициях, я постоянно шучу. Я смешу и Инну, и Иру – нашего хореографа. И в паузах между хохотом мы танцуем. Это моя опора, ритм, такт и подсказки.

Без Инны я был бы «железным дровосеком», а так похож на человека — «человека танцующего».

Что еще могу сказать о партнерше? У нее есть муж, который танцует аргентинское танго, и ребенок.

Инна всегда меня ждет, так как приходит на репетиции пораньше. Мне кажется, что если я даже появлюсь на занятии в пять часов утра, то она будет ждать меня с кофе. Я еще ни разу не приходил раньше нее, хотя не считаю себя лентяем.

Признаюсь честно, вначале я не мог втянуться. А сейчас если день проходит без того, чтобы я не позанимался, не размялся и не потанцевал, я себя не очень хорошо чувствую. Так что на танцы меня подсадили.

Посмотрим, удастся ли участникам проекта подсадить на искусство Терпсихоры наших зрителей. Напоминаем, что шоу «Танцы со звездами» начинается на канале «Россия» с 17 января, в 18:00.

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