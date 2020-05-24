«Я даже выдохнул, когда узнал, что зрителей не будет»: участники «Танцев со звездами» Стебунов и Свечникова о шоу

Одиннадцатый сезон «Танцев со звездами» на телеканале «Россия» подошел к концу.

В 11-м сезоне было все: травмы, возвращение на проект, коронавирус и искусство. Красиво и уверенно стартовавший дуэт Инны Свечниковой и Ивана Стебунова слегка подрастерял баллы к завершению соревнований. Но сила зрительской любви их поддерживала, кажется, чуть ли не больше всех пар.

Так что интрига финала непредсказуема. В интервью Teleprogramma.pro пара рассказала, как они ощущают себя на проекте в условиях пандемии и как им удается сохранять оптимистичный настрой.

«Маска, перчатки, везде с собой антисептики»

— Инна, вы – одна из самых опытных участниц проекта «Танцы со звездами». Какие у вас ощущения от того, что сейчас вы очутились в новых условиях, в новой сказке, в которую вмешался коронавирус?

— В сложившейся изоляции мир должен стать разрозненным, мы ведь оказываемся все дальше и дальше друг от друга. В то же время мой опыт показывает, что я никогда не была насколько близка с людьми, как сегодня. Ближе ощущения от зрителей, друзей, учеников. Это чувство вселяет уверенность и покой внутри.

— Между тем, о мерах предосторожности не забываете?

— Мы с мужем и маленьким ребенком выехали за город к моим друзьям, чтобы малыш в данной ситуации не сидел в Москве. Прекрасно понимаю, что несу ответственность не только за себя, но и за своих близких, за своего партнера Ивана, его семью, за всех участников телевизионного проекта и их семьи.

Я каждый день езжу на репетиции, поэтому за гигиеной слежу очень тщательно: маска, перчатки, везде с собой антисептики. Слежу постоянно за тем, как мою руки, в магазин хожу только в печатках, потом мою все продукты и товары.

И я благодарна всем участникам и продюсерам, потому что все внимательно относятся к этому вопросу.

«Мы сами не ожидали!»

— В отличие от партнера Ивана Стебунова вы привыкли к зрителям в зале, когда драйв считывается мгновенно. Как адаптировались к пустому павильону?

— Я сразу подумала, какой интересный опыт приобрету: ни одного зрителя, только сами танцевальные пары. Знаете, это так сплотило участников «Танцев со звездами», мы сами не ожидали!

Все понимают, как важны эмоции, когда зрители и аплодируют, и визжат, и свистят. Так что ощущаешь мощный тыл поддержки зала! , который находится справа от тебя. Мы отлично понимаем, как сложно танцевать в тишине артистам, какой для них стресс, какие переживания. Я даже в их глазах вижу это переключение, когда звучат аплодисменты.

— Творческие люди кипят эмоциями. И как вы сдерживаетесь, чтобы не обниматься, не целоваться лишний раз, выражая восхищение работой друг друга?

— Как это сложно! Ведь все происходит абсолютно инстинктивно, это выработано годами, проведенными на паркете. Мы сначала применяем все гигиенические меры, а потом, если совсем сдержаться невозможно, даем волю эмоциям.

«Пришлось обзавестись новыми привычками в период пандемии»

— В одной из программ ведущий Андрей Малахов обронил фразу о том, что у него есть чувство, будто уже все пропахло антисептиками. А у вас?

— Да, конечно! Я спокойно ко многому в жизни отношусь. И не привыкла каждые полчаса-час мыть руки. Так что пришлось обзавестись новыми привычками в период пандемии. А в какой-то из соцсетей прочитала фразу и вдохновилась ею — «запах жизни».

— Репетируете в масках?

— В них очень тяжело дышать, слишком большая нагрузка на сердце идет. Так что репетиции проходят без них, но в масках приезжаем в зал.

— Создается впечатление, что вы знакомы с Иваном долгие годы. Как вам удается поддерживать эту легкость во всем?

— Наверное, общительность и открытость – черты моего характера. С кем бы я ни пересекалась, быстро нахожу контакт с людьми. В ходе работы над программой убедилась, что чем проще и доверительнее буду общаться с Иваном, тем легче и успешнее ему будет танцевать.

Стопроцентное доверие между нами создает подушку безопасности и придает уверенности Ивану в деле, в котором он новичок. оказался в первый раз.

Если рядом есть надежное плечо, на которое он может опереться, значит, он может мне высказать любую эмоцию, любой свой страх или радость. Он знает, что я всегда его поддержу, и сам не копит напряжение или обиду. Благодаря этому получается слаженная работа.

«Оказывается, я так много всего еще не знаю»

— Что вас вдохновляет в этом проекте?

— Мне очень нравится, как сделали в этом году павильон и декорации. Он отличается от того, что делали в прошлые годы. На площадке все логично расположено, что сильно помогает.

— Инна, количество ваших наград кажется невероятным. И все-таки съемки в программе обогащают вас новым опытом?

— «Танцы со звездами» учат безграничности, тому, что в профессии нет предела. Оказывается, я так много всего еще не знаю, проект меня учит этому. Сейчас размываются границы в танцах: мы исполняем не просто румбу или ча-ча-ча, все смешивается, добавляются акробатические элементы, которые раньше не использовались.

Теперь в одном танце можно использовать много элементов и обогащать свой профессиональный запас. Как хореограф я теперь точнее и богаче могу описать эмоцию, которую нужно передать, потому что даже багаж слов увеличился!

Для себя ставить танец сложнее: когда это делаешь для другой пары, смотришь на происходящее как бы со стороны. А здесь ты должен быть в процессе, но при этом видеть со стороны и партнера, и партнершу. С начала проекта у меня словно включился моторчик, 156 идей танцев в голове (смеется).

— Какое отношение к жюри сложилось у вас за столько лет участия в проекте?

— На самом деле я люблю критику: это отличный стимул роста. Мнение жюри очень важно и интересно. Вот представьте: ты создал номер, станцевал его. Когда потом смотришь его в записи, думаешь: «Ну надо же, я чувствовала себя плохо на паркете, а смотреть отлично!». Или наоборот.

А жюри сразу же дает живую профессиональную оценку, сразу понимаешь — затронул танец или нет.

Важны и советы. Например, Егор Дружинин попал в точку после нашей сальсы,когда поставил семь баллов и прокомментировал, что Иван не отдался образу. Мнение жюри – это грамотная навигация, подсказка, куда двигаться дальше, над чем работать.

— Есть ли такая традиция — делать фото на память с членами жюри?

— Да, после каждого эфира мы фотографируемся вместе. Видимо, после четырех лет перерыва мы все соскучились по «Танцам со звездами». Фото получаются очень классные!

Иван Стебунов: «Танцы держат в тонусе, и это классно!»

Актер Иван Стебунов тоже пообщался с журналистами Teleprogramma.pro в преддверии финала.

— Иван, среди ваших близких есть те, кто подхватил коронавирус?

— К счастью, моих родных это не коснулось. Единственное – я очень волновался за судьбу журналиста Максима Шевченко. Несмотря на то, что мы с ним не знакомы, считаю его близким человеком. Я переживал, узнав, что он с двусторонней пневмонией на фоне коронавируса попал в больницу, но Максим пошел на поправку, все хорошо закончилось.

— Вы себя максимально обезопасили?

— Жена успела закупить маски, с этим все в порядке, а вот про перчатки иногда забываю. Санитайзеры у меня повсюду: дома, в машине, на репетиции, в студии. Стараюсь тщательно за режимом очищения рук следить.

Круг контактов у меня крайне ограничен: выезжаю из дома на своей машине на репетиции и на съемки программы. Получается простая схема: дом-машина-«Танцы со звездами».

«На днях проходил пробы по Zoom»

— Пары выходят на паркет в масках, а репетируют? Возможно ли сохранять дыхание в таком ритме?

— Все мы в зоне риска. Каждый может столкнуться с вирусом, оказавшись за дверью своей квартиры, спустившись на лифте. Поэтому лично я благодарен проекту вдвойне: сейчас, когда хэштег #сидимдома стал жизненно важным, мы с коллегами поддерживаем зрителей, оставшихся дома, и помогаем им не скучать, радуя своими танцевальными стараниями.

В студии у нас все стараются работать в масках, повсюду стоят антисептики, санитайзеры, чтобы руки споласкивать регулярно. С партнером ты не можешь соблюдать дистанцию 1,5 метра, так что несем двойную ответственность.

— Репетиции по Zoom вы проводить не можете?

— До этого не дошло (улыбается). Хотя время диктует свои требования. Я сам на днях проходил пробы по Zoom. Мы вместе с режиссером, который их проводил, успели посмеяться над тем, в какое историческое время мы живем! Уже и сериалы онлайн снимаются, так что во всем можно плюсы найти.

— Актеров принято считать очень чуткими и впечатлительными. Вам не хватает зрителей на съемках?

— Над проектом работает много людей. Я крайне редко оказывался в такой атмосфере прямого эфира. И это здорово, когда ты слышишь команды на весь павильон: «Минута, пятьдесят секунд, двенадцать секунд». И это классные мгновения, когда понимаешь, что вот-вот начнется прямой эфир.

Мне комфортно, я даже выдохнул на первых выпусках, когда узнал, что нет зрителей. Потому что волнение зашкаливало, и психологически проще даже без полного зала, обстановка более домашняя. Помогает ли реакция зрителей, можно узнать, только находясь на паркете.

Роль зрителей играют мои коллеги, которые после исполнения номера отправляются в зрительный зал. Мне очень дорого их мнение, полезно получать их реакцию: она подхлестывает двигаться вперед. У нас искренняя атмосфера, все желают победы друг другу. Мы безумно расстроились, что Дарья Мороз покинула проект, и невероятно обрадовались, когда путем зрительского голосования они с партнером вернулись в шоу.

О Цискаридзе…

— Вам помогла высокая оценка Николая Цискаридзе, который назвал вас одним из немногих, кто именно танцует на паркете?

— Я к похвалам отношусь настороженно. То, что у меня получилось, — это, прежде всего, заслуга моей партнерши Инны Свечниковой. В нашем случае она еще и хореограф, никого третьего на репетиции у нас нет. Инна меня чувствует, не создает дискомфортных условий и предлагает то, что интересно, удобно.

Но что будет дальше – никому не известно. Оказалось, мне сальсу гораздо сложнее исполнять, чем танго или джайв, который поначалу меня сильно напугал. Мне, как русскому человеку, было сложно попадать в ритм сальсы, и я долго пытался поймать движение, которое у кубинцев в крови.

— Жесты-талисманчики у вас с Инной родились?

— Нет. Она профессионал, и я стараюсь им казаться, поэтому мы придерживаемся четко отлаженной системы на репетиции. Прогоняем каждый танец до третьего пота и четко идем по схеме – где нужно собраться, где расслабиться, где сэкономить силы и прочее. Сбоев пока не было. Репетиции занимают 2-3 часа, не больше.

— Прививают ли танцы почтение к здоровому образу жизни — спорту, гимнастике, йоге?

— О, приходится теперь с утра разминаться (смеется). Танцы держат в тонусе, и это классно! Времяпрепровождение в спортзале – совсем не моя история, но, может, после изоляции и до этого дойдет.