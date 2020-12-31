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Илья Авербух рассказал, почему Лиза Арзамасова не участвовала в «Ледниковом периоде»

Молодая актриса является поклонницей ледового шоу и часто приезжает на съемки программы.

Илья Авербух рассказал, почему Лиза Арзамасова не участвовала в «Ледниковом периоде»
Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха, который более чем на 20 лет старше нее. Фото: Global Look Press

Актрису Лизу Арзамасову не раз наблюдали за кулисами шоу «Ледниковый период», которое продюсирует ее теперь уже супруг Илья Авербух. Незадолго до свадьбы звезд фигуриста спросили, почему же его красавица-невеста не приняла участия в проекте. Ведь она бы прекрасно смотрелась на льду.

Авербух рассказал, что его возлюбленная приезжала на съемки, потому что является поклонницей проекта. И, конечно же, она поддерживала Илью в его ответственной работе по созданию шоу. Мужчина поделился, что Лиза очень четко разбирала с ним каждый номер, увиденный в передаче.

«Не понимаю, почему она должна быть участником? В новом сезоне участвовали только новые лица», — ответил известный фигурист, намекая на то, что в 2010 году Арзамасова уже участвовала в шоу «Лед и пламень» (тогда она заняла второе место в паре с Максимом Стависким).

В интервью для издания Wday Авербух подчеркнул, что не собирается продвигать возлюбленную в ледовых шоу из-за их отношений, так как четко разграничивает работу и личную жизнь.

Напомним, что звездная пара связала себя узами брака 20 декабря. Широкая публика и многие знаменитости узнали об этой свадьбе уже постфактум.

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