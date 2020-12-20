Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились!

25-летняя актриса Лиза Арзамасова стала женой 46-летнего фигуриста и продюсера Ильи Авербуха. Девушка сама сообщила о бракосочетании поклонникам, разместив видео из загса в Instagram.

«Маршрут построен», — написала Лиза Арзамасова под видео, отметив в публикации аккаунт Ильи Авербуха.

В кадре запечатлено, как влюбленные говорят друг другу заветное «да», обещая быть вместе и в горе, и в радости, а затем оставляют свои подписи в документе о заключении брака.

«Поздравляю! От всего сердца! Счастья вам! Любви и понимания», «Вот это да! Лизонька, поздравляю! Любви и счастья вам!», «Счастья вам огромного и безмерного! Так за вас рада и поздравляю», — высказываются в Сети.

Поклонники пары признались, что невероятно рады увидеть эти трогательные кадры. Они поздравляют Елизавету Арзамасову и Илью Авербуха с прекрасным событием.

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух довольно продолжительное время скрывали свои отношения от общественности. В качестве пары они впервые появились на телевидении в программе «Вечерний Ургант», где и рассказали, что их связывают настоящие чувства.

Не так давно Елизавета показала в Instagram колечко на том самом пальце, отметив в посте важную дату — 6 декабря. Правда, от комментариев по поводу бракосочетания тогда и Арзамасова, и Авербух отказались.