«Анюта, конечно, оторва!»: Сергей Лазарев рассказал Андрею Малахову об успехах двухлетней дочки

Певец разоткровенничался на шоу Андрея Малахова. Он признался, что отдал младшую наследницу в один садик с ее братом.

Сергей Лазарев не скрывает, что любит свою маму. Он дорожит семьей, поэтому свободное время старается посвящать близким. Певец является одним из самых трудолюбивых и ответственных на российской эстраде. Долгое время он скрывал, что стал отцом. Он показал четырехлетнего мальчика в 2016 году. Его сын получил имя Никита. А в 2019 году артист признался, что у него подрастает годовалая дочка Анна. В одном из интервью он пояснил, что малышей ему родила суррогатная мать.

Если старший наследник часто сопровождает Лазарева на гастролях, то дочку певец пока не часто показывает публике. В декабре он показал малышку, которая с интересом разглядывала новогоднюю елку. В эфире передачи «Привет, Андрей!» артист рассказал об успехах своих детей. В студии показали кадры с Аней и Никитой, где мальчик учит сестру говорить.

«Анюте уже два года! Она разговаривает уже. Это более ранние видео. Она уже просто предложения целые выстраивает. Она очень быстро учится благодаря Никите, которому уже шесть. На следующий год уже школа! Я в шоке, как быстро бежит время. Анютка тоже в сад пошла. Они вместе в саду. Анюта, конечно, оторва!» — поделился Лазарев.

После этого вспомнил одну историю Николай Басков. Как оказалось, он один из первых узнал, что у Сергея в семье грядет пополнение.

«У меня есть видео, когда Сережа на день рождения дочки Киркорова привел сына Никиту, года два назад, и оставил его, а сам ехал куда-то. А мы с Киркоровым стали разговаривать с Никитой, тогда еще никто не знал. Никита нам проговорился, что есть сестра. И мы с Киркоровым так ( сделали удивленные лица). Киркоров мне: „Стирай срочно, нельзя никому говорить“», — рассказал артист. «Надо отдать должное и Коле, и Филиппу, что они никому не сказали об этом. Тогда мы только ждали Анюту. Никита, конечно, знал и готовился. Вот так, подпускай вас к детям (пригрозил пальцем певец)», — пояснил Сергей.

Гости в студии восхитились его детьми, в особенности сыном. «Он настолько артистичный, он красавец», — заявил Басков.

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