Киркоров, Лепс, Аверин на рояле и загадочный Мистер Икс: что покажут в «Новогоднем маскараде» на Первом канале

Певица Алена Свиридова исполнит «Песенку о медведях» в образе Натальи Варлей. Актриса Валерия Ланская перевоплотится в Людмилу Гурченко и напомнит зрителям о пяти минутах, оставшихся до наступления чуда. А Владимир Винокур взмоет под купол цирка и споет знаменитую арию Мистера Икса.

Такие сюрпризы ожидают зрителей «Новогоднего маскарада» на Первом канале. С Новым годом зрителей поздравят сотни артистов: от Niletto и Полины Гагариной до Филиппа Киркорова и Джорджа Майкла.

Ведущими традиционного мероприятия станут Иван Ургант, Алла Михеева, Дмитрий Борисов, Максим Галкин,Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева. К этой яркой компании присоединится и ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева, живущая в Италии.

Она расскажет и покажет зрителям, как при отсутствии прямых рейсов в Россию попасть на съемки новогоднего концерта. Кстати, праздничная программа снимается в разных уголках Москвы, например, в одном из самых нарядных зданий столицы – ГУМе.

А корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках в «Мосфильме», где развернулась приключенческая история.

Стас Михайлов снова признается в любви

Прежде чем артисты выходят на сцену, специализированные службы готовят декорации для номера и репетируют с подтанцовкой, если таковая имеется. Например, в выступлении Стаса Михайлова принимают участие эффектные танцовщицы в черных масках и в шляпах, имеющих форму розы. Кстати, их образы были созданы костюмерами всего лишь за ночь.

И только когда номер полностью отрепетирован, перед аудиторией появляется и сам певец в бардовом костюме с песней о любви под названием «Я буду очень тебя беречь». Новогодний клип с участием Стаса Михайлова снимается с трех дублей.

А Лепс шутит со зрителями

А вот певцу Григорию Лепсу для привлечения внимания зрителя не нужно никаких дополнительных номеров и подтанцовок. Обаятельный Лепс, исполнивший песню «Не забывшая меня», появляется на сцене в черном костюме и неизменных темных очках и своей энергетикой, словно заполняет все окружающее пространство.

В перерывах между дублями артист успевает перекинуться парой шуток со зрителями. В финале своего выступления он со всеми прощается и уходит.

Филипп Киркоров пришел с отцом, детьми и Ани Лорак

Филипп Киркоров приходит на свое выступление не один, а вместе с отцом Бедросом Киркоровым и двумя детьми – Мартином и Аллой-Викторией. Ребята внимательно слушают песню отца со словами «Мои романы» и параллельно ловят снежинки, созданные художниками-декораторами.

А на сцене вместе с Филиппом меж тем выступают длинноногие участницы его балета, облаченные в красные короткие платья.

Поддержать Киркорова пришла и его давняя подруга Ани Лорак, которая также расскажет зрителям свою новогоднюю историю. Затем они вместе удаляются из одного павильона «Мосфильма» и идут в другой, чтобы принять участие еще в одних важных съемках.

А Владимир Винокур превратился в Мистера Икса

Но самое эффектное появление, конечно, получилось у Владимира Винокура, который в образе Мистера Икса взмыл ввысь, под купол неба. Знаменитая фраза из арии этого персонажа «Всегда быть в маске – судьба моя», прозвучавшая в финале номера, стала девизом уходящего года.

Кстати и весь номер был стилизован под самую злободневную тему, волнующую весь мир, – влияние пандемии. Во время выступления Владимира Винокура сцену украсили шары, напоминающие коронавирусы. А внутри них вольготно устроились красивые стройные девушки.

Как создается закулисный новогодний мир

По словам художника-декоратора Дарьи Баденковой, на изготовление «корон» у художников ушли сутки. В основу конструкций легли металлические подвесы, привезенные из цирка.

«Наш режиссер попросил сделать из этих сфер коронавирусы. Мы посмотрели, как они выглядят в Интернете, пофантазировали на эту тему и принялись за работу, — объясняет Дарья. — В создании такой декорации принимали участие четыре человека. Что касается золотой арки для Владимира Винокура, мы делали сварную конструкцию, приваривали петлю, а ребята из цирка подвешивали лебедку, которую мы обшивали пайетками. Это несложный, но довольно трудоемкий процесс.

В мир зазеркалья зрителей перенесет и выступление Полины Гагариной. По словам Дарьи, специально для номера Полины было изготовлено десять зеркальных рам.

«А вот Максим Аверин и Любовь Успенская по сценарию вечера будут танцевать на рояле, — продолжает Дарья. — Чтобы не повредить инструмент во время их страстного танца, мы сделали специальную усиленную крышку».

По словам Дарьи, иногда художникам-декораторам приходится работать по трое суток подряд, практически без сна. Но результат обычно стоит всех бессонных ночей.

И зритель увидит его, включив Первый канал в новогоднюю ночь! И вместе с любимыми артистами почувствует магию наступления праздника, с которым связаны главные надежды и чаяния людей!

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