«Жесткий, настоящий, умный»: Первый канал покажет второй сезон сериала «Метод»

В продолжении будет больше Александра Петрова и появится новый маньяк.

Большая премьера: Первый канал покажет второй сезон сериала «Метод» с Паулиной Андреевой и Константином Хабенским. Трансляция начнется с 8 ноября, а пока создатели картины представили официальный трейлер.

По сюжету, молодой следователь Есеня тяжело переживает смерть своего наставника и возлюбленного Родиона Меглина, которого сама же убила в конце первого сезона. Но время лечит, и через год у девушки появилась полноценная семья: она вышла замуж за персонажа Александра Петрова и родила дочь. Главной героине трудно принять своего ребенка, но тут за малышкой начинает охоту таинственный маньяк под псевдонимом «Ты меня не поймаешь»…

«Я люблю свою героиню и этот сериал — он жесткий, настоящий, умный. С прекрасным текстом, героями, так что я рада, что у этой истории есть продолжение», — говорит актриса Паулина Андреева.

В свою очередь, Константин Хабенский рассказал, что сценарий второго сезона несколько раз переписывался в поисках нового захватывающего поворота для уже полюбившихся персонажей. В проект пригласили множество звезд: на экране появятся Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Юлия Хлынина, Роман Маякин и другие известные актеры.

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Добавим, что первый сезон «метода» получил три премии ТЭФИ, три приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также был куплен для трансляции западным стриминговым сервисом Netflix.