Царский трек: Григорий Лепс записал песню для исторической драмы «Грозный»

Григорий Лепс записал песню для исторической драмы «Грозный», которую покажет канал «Россия 1». Композиция называется «Небеса». Автор музыки Эдуард Артемьев вдохновлялся эпохой, но, по его словам, хотел показать царя, прежде всего, человеком. Лепс, в свою очередь, признался, что был польщен оказанной ему честью. И композитор, и исполнитель считают Ивана Грозного великой исторической личностью, сыгравшей важную роль для страны.

Лепс также отметил, что новая песня ближе к народной музыке, чем к эстрадной. Ее исполнение было для него достаточно непривычным.

«Есть произведения, которые ярко выражают то, что я делаю в своей музыке – хриплю, кричу. А здесь, чтобы донести главную идею до слушателя, мне надо в большей степени пропеть. Для меня это не проблема, а хороший и полезный опыт. У нас получилось аллегоричное произведение, и каждый сделает свой вывод», — говорит певец.

Кстати, в Сети уже появился клип «Небеса», собранный из кадров будущего фильма.

Многосерийную картину «Грозный» зрители канал «Россия 1» увидят в новом телесезоне. Напомним, роль первого русского царя в ней в разные годы его жизни исполняют Сергей Маковецкий и Александр Яценко.