«Где логика?», «Полицейский с Рублевки», «Пой без правил»: что покажет ТНТ в Новый год

В новогоднюю неделю канал ТНТ подготовил целый марафон праздничных программ и фильмов, которые, безусловно, порадуют своих зрителей. В сетку вещания включены новые сезоны уже полюбившихся сериалов и телепередач. Огласите весь список, пожалуйста, как сказали бы наши читатели. И Teleprogramma.pro с удовольствием делает это.

Новогодние сражения в шоу «Где логика?» и «Студия Союз»

Новогодняя передача «Где логика?» с блистательным ведущим Азаматом Мусагалиевым будет представлять собой захватывающий интеллектуальный поединок между солистом группы Little big Ильей Прусикиным и комиком Гариком Бульдогом Харламовым. Также на авансцене появятся Дима Билан и Пелагея.

В другой передаче «Студия Союз» зрители смогут увидеть противостояние совершенно разных комиков Алексея Щербакова и Александра Гудкова, которые будут отвечать на каверзные вопросы, петь, танцевать, получать удары током и провожать уходящий год.

Еще в одном интеллектуальном сражении – передаче «Двое на миллион» с ведущим Павлом Волей — свои силы попробуют певцы Егор Крид и Джиган. Они будут отвечать на вопросы с подвохом, пытаясь сохранить миллион, доставшийся им в начале программы.

Большой праздник юмора

Следующий цикл передач призван любыми способами поднять настроение зрителям, изрядно уставшим от пандемии. Так, они смогут узнать себя, своих соседей и друзей в выпусках шоу «Однажды в России» и в очередной раз посмеяться над своими проблемами. Пусть они уже останутся в уходящем году.

В новогоднем выпуске шоу Comedy Club «Короли вечеринки» юмористам предстоит разделиться на две команды. Капитаном одной станет Гарик Харламов, а другой – Павел Воля. Участники должны будут преодолеть препятствия, которые специально для них придумали Александр Гудков, Лена Темникова, Настасья Самбурская, Яна Кошкина, Джиган. А помогать им будут ведущие Полина Гагарина и Тимур Родригез.

В новогоднюю ночь мы, наконец, узнаем победителя проекта «Пой без правил». Напомним, канал ТНТ придумал конкурс с участием топовых артистов, в котором им предстояло петь, танцевать и выполнять всяческие трудные задания, придуманные ведущими Ильей Соболевым, Андреем Авериным, Зурабом Матуа и Дмитрием Сорокиным.

Победитель получает возможность выступить в новогоднюю ночь с сольным концертом на телеканале ТНТ. За такую возможность сражались Полина Гагарина, Zivert, Artik&Asti, Тима Белорусских, Niletto и другие популярные артисты. Концерт победителя стартует в час ночи.

Марафон сериалов

В период новогодних каникул, прямо со 2 января, россияне и жители постсоветского пространства смогут принять участие в сериальном марафоне, который откроет новые серии скетчкома «САШАТАНЯ» с Андреем Гайдуляном и Валентиной Рубцовой.

Так, зрители увидят, как Алеша Сергеев отправится в первый класс, Сильвестр Андреевич предпримет попытку снова войти в сотню самых богатых людей России, Саша и Миша серьезно поссорятся, а вечная студентка Катя проживет несколько дней в шкафу у Сашиного начальника.

Со 2 января канал ТНТ также покажет фантастический комедийный сериал «Проект «Анна Николаевна». По сюжету на службу в полицейский отдел города Корчма поступает очаровательная Анна Королькевич, которую многие сотрудники принимают за дочь замминистра. И только Сергей Гармаш, а точнее, его персонаж – начальник Галузо — знает, что на самом деле это робот-андроид стоимостью 11 миллионов рублей. Тем более что идеальных работников все равно не бывает…

3 и 4 января зрители также увидят два последних сезона комедийного сериала «Ольга» с Яной Трояновой. Секрет популярности этого проекта, несомненно, в том, что в многодетной матери, которая умудряется тянуть на себе всю семью и при этом пытается встретить истинную любовь, миллионы россиян узнают себя.

То же самое касается и сериала «Иванько», в котором женщины чуть за 30 также стараются наладить свое личное счастье и пока ищут его попадают в различные курьезные ситуации. Зрители канала ТНТ также увидят этот проект, начиная с 5 января.

6 января ТНТ покажет комедийный сериал «Полярный» о приключениях бывшего криминального авторитета Вити Мясника, который, скрываясь от московских бандитов попадает прямо за полярный круг – в городок Полярный. Там, среди заснеженных забегаловок и огромных сугробов, он и встречает свою любовь. Главную роль в сериале сыграл Михаил Пореченков.

С 7 по 9 января зрители также увидят сразу три захватывающих сериала: «Идеальная семья» с участием Павла Деревянко и Ольги Медынич – о семействе, которое участвует в реалити-шоу, четвертый сезон знаменитого проекта «Полицейский с Рублевки» с Александром Петровым и Сергеем Буруновым в главных ролях. Кстати, отдельный фильм будет посвящен самому Бурунову, а точнее, его персонажу Володе Яковлеву.

И завершит грандиозный марафон сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», рассказывающий о представителях молодежи времен 90-х годов.

Кроме того, начиная с 1 января и до финала новогодних каникул, ровно в полночь, ТНТ будет показывать российские комедии: «Год свиньи», «Суперменеджер, или Мотыга судьбы», «Ночная смена», «Бармен», «Любовницы», «На край света», «Громкая связь» и три части «Самого лучшего фильма».

В общем, смотрите и наслаждайтесь!

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