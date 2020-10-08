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Самый завидный жених страны: канал ТНТ представил нового «холостяка»

В восьмом сезоне телепроекта главным героем стал музыкант и бизнесмен — Тимати.

Самый завидный жених страны: канал ТНТ представил нового «холостяка»
Тимур Юнусов. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Впервые за историю телепроекта «Холостяк» во время кастинга участниц обнародовано имя главного героя. Телеканал ТНТ сообщил, что в восьмом сезоне шоу, который выйдет на экраны весной следующего года, бороться невестам предстоит за сердце Тимура Юнусова. Именно его организаторы реалити посчитали самым завидным женихом страны.

Тимуру Юнусову 37 лет. Он входит в топ-10 богатейших отечественных селебрити до 40 лет по версии журнала Forbes. Тимати создал один из крупных мультибрендов современности, который объединяет сразу несколько направлений бизнеса — музыкальный лейбл, сеть ресторанов, барбершоп, автомойки, линию одежды. Рэпер постоянно находится в движении и развитии, много путешествует и увлекается серфингом.

Тимур Юнусов
Тимур Юнусов. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

К слову, холостяком Тимати стал совсем недавно. Музыкант пять последних лет жил в гражданском браке с моделью Анастасией Решетовой. Но в сентябре девушка официально объявила о разводе. Теперь место в сердце певца вакантно, и кастинг на участие в шоу продолжается, все подробности на сайте по ссылке holostyak.ru.

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