Азамат Мусагалиев задумался о третьем ребенке после участия в шоу «Ты как я»

В новом выпуске программы он сразится с актрисой Анной Цукановой-Котт.

В пятницу, 16 октября, на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Ты как я», в котором звездные родители соревнуются друг с другом при поддержке своих детей. На этот раз за победу сразятся телеведущий Азамат Мусагалиев и актриса Анна Цуканова-Котт.

Первый будет искать общий язык с компьютерной женщиной, а вторая своими рисунками заставит покраснеть не только Дмитрия Шепелева, но и покраснеть искусственный интеллект. Зрители узнают, какой вопрос от Азамата чаще всего слышит дома его дочь, и почему Анна не сняла каблуки перед самым динамичным конкурсом передачи.

Стоит отметить, что Мусагалиев пришел на шоу уже во второй раз. Участвовать вместе со своими детьми ему так понравилось, что он задумался о том, чтобы завести третьего ребенка. Для организаторов проекта это высшая похвала.

Смотрите новый выпуск шоу «Ты как я» с Дмитрием Шепелевым 16 октября в 19:00 на канале ТНТ.