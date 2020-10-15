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Азамат Мусагалиев задумался о третьем ребенке после участия в шоу «Ты как я»

В новом выпуске программы он сразится с актрисой Анной Цукановой-Котт.

Азамат Мусагалиев задумался о третьем ребенке после участия в шоу «Ты как я»
Азамат Мусагалиев влюбился в шоу «Ты как я». Фото: канал ТНТ.

В пятницу, 16 октября, на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Ты как я», в котором звездные родители соревнуются друг с другом при поддержке своих детей. На этот раз за победу сразятся телеведущий Азамат Мусагалиев и актриса Анна Цуканова-Котт.

Первый будет искать общий язык с компьютерной женщиной, а вторая своими рисунками заставит покраснеть не только Дмитрия Шепелева, но и покраснеть искусственный интеллект. Зрители узнают, какой вопрос от Азамата чаще всего слышит дома его дочь, и почему Анна не сняла каблуки перед самым динамичным конкурсом передачи.

«Ты как я»
В гостях у Дмитрия Шепелева Анна Цуканова-Котт, Азамат Мусагалиев и их дети. Фото: канал ТНТ.

Стоит отметить, что Мусагалиев пришел на шоу уже во второй раз. Участвовать вместе со своими детьми ему так понравилось, что он задумался о том, чтобы завести третьего ребенка. Для организаторов проекта это высшая похвала.

Смотрите новый выпуск шоу «Ты как я» с Дмитрием Шепелевым 16 октября в 19:00 на канале ТНТ.

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