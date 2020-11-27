Парижанка, альтист и мальчик с медведем: как проходят кастинги восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

На Первом канале начались кастинги уже восьмого сезона шоу «Голос. Дети». На студию «Мосфильм» приехали сотни ребят, мечтающих поймать удачу за хвост, чьи анкеты были отобраны для участия в очных отборах. Кастинги идут на протяжении четырех дней с утра до вечера. Счастливчики, прошедшие их, будут допущены до слепых прослушиваний с участием звездных наставников.

А учитывая, что каждый ребенок – яркая индивидуальность, заслуживающая победы, именитым педагогам придется нелегко. Специальный корреспондент Teleprogramma.pro побывала за кулисами проекта.

Увидеть Париж и приехать в Москву

География участников самая разнообразная: дети вместе с родителями приехали не только из России, но и из Беларуси, Украины, Казахстана и даже дальнего зарубежья.

Например, десятилетняя Кристина Сельяд, представляясь отборочной комиссии, неожиданно заговорила на французском. И две композиции также исполнила на языке Александра Дюма. А когда отборщики попросили ее представить песни на русском, почему-то растерялась…

Хотя в кулуарах девочка призналась мне, что теоретически могла бы исполнить песни любимой певицы Аллы Пугачевой: «Миллионы алых роз» и «Нас бьют, мы летаем».

Оказалось, семья Кристина Сельяд родом из Беларуси, но живет во Франции уже на протяжении 20 лет. А Кристина родилась в самом сердце этой страны, так что является настоящей парижанкой.

Но в Париже выходцы из нашей страны также смотрят российское телевидение, в частности, программу «Голос». Наблюдая за участниками этого шоу, Кристина всегда мечтала также попробовать свои силы в проекте. И специально для этого приехала в Москву вместе с бабушкой Татьяной Селицкой.

Когда-то дочь Татьяны вышла замуж за француза по фамилии Сельяд и ее родные перебрались на Родину Виктора Гюго. Но на Родину в Беларусь приезжают постоянно. А в Минске Кристина занимается с педагогом по вокалу. Поэтому и приехала испытать себя на кастинге проекта.

Турецкие мотивы на проекте «Голос. Дети»

Другая юная исполнительница Ялкы Сака родилась в Турции, в Анталии. Ее папа – турок, а мама – русская. Бабушка Ялкы живет в России. Но в Турции девочка с 7 лет занимается вокалом с педагогом из Владимира, которая также в свое время переехала в эту страну.

На кастинге Ялкы спела две песни «Там, нет меня» и I have nothing.

Своим любимым коллективом девочка называет группу Queen и, в частности, Фредди Меркьюри. По словам Ялкы, именно их песню на слепых прослушиваниях исполнила ее старшая сестра. Но, к сожалению, судьи не повернулись к ней. Возможно, Ялкы повезет больше…Но сначала нужно успешно пройти кастинги.

Какие песни поют дети

На кастингах звучит самый разнообразный репертуар: от популярных зарубежных хитов до народного фольклора. Интересны и темы песен.

Одна девочка, например, исполнила композицию о своей любви к медведям и варенью. Другой юный участник поет о том, что будет каждой ночью менять слова и лица, «чтобы тебе присниться… Еще одна конкурсантка исполнила композицию из фильма «Жестокий романс» — «Любовь – обманная страна».

А вот восьмилетний Василий Иголкин удивил исполнением песен из репертуара Олега Газманова.

Василий занимается в кадетском корпусе. А его мама Милана является руководителем музыкально-патриотического клуба «Поют дети» в Санкт-Петербурге.

«Не могу сказать, что Василий занимается вокалом столько, сколько нам бы хотелось, — поясняет Милана. — Этого не позволяет расписание. Но когда есть время, мы его уделяем пению».

По словам Миланы, в семье слушается разная музыка: от классики до ретро. Любимый исполнитель Василия – Олег Газманов, поэтому выбор репертуара неудивителен. Певец близок мироощущению мальчика, считает его мама.

11-летний Тимофей Завалинич – любитель альтернативного рока, в частности, российской группы «Ария» и канадского коллектива Nickelback. Композицию последней группы он и исполнил на кастингах.

А вот Макар Смыслов с модными дредами – давний поклонник творчества Майкла Джексона. Поэтому в его исполнении прозвучала его знаменитая композиция «What about you».

Соло на контрабасе

Чтобы привлечь внимание жюри, участники используют не только вокал, но и музыкальные инструменты. Например, Марат Дидин виртуозно играет на альте. А семилетнему Петру Затолочному на контрабасе аккомпанировал его папа Николай.

Сам Николай Затолочный – артист филармонии джазовой музыки в Санкт-Петербурге.

«Я отправила заявку на программу, никому ничего не говоря. Нам посоветовала это сделать педагог. Мы обсудили этот вопрос на семейном совете и решили ехать», — говорит мама Пети Елизавета Затолочная.

Петр занимается вокалом с трех лет. По словам Елизаветы, это в большей степени семейный выезд. И семье прежде всего важна даже не победа, а поддержка сына.

Медведь в качестве группы поддержки

А поддержка ребятам действительно нужна. В ходе кастинга, предваряющего слепые прослушивания, участники должны пройти два отборочных этапа.

На импровизированную сцену обычно заходят по пять-шесть человек, из которых отборочная комиссия выбирает по два-три. Затем выбранные счастливчики должны пройти еще одно испытание. И только потом их допустят до слепых прослушиваний со звездными наставниками. Напоминаем, что кастинги идут четыре дня.

В качестве группы поддержки семилетнего Евгения Максакова выступает не только его мама, но и… медведь.

Семилетний Женя из Курчатова, исполнивший две песни «От Волги до Енисея» и «Капитан, улыбнитесь», занимается вокалом с четырех лет. Он неоднократный участник городских, всероссийских и международных конкурсов. Вместе с ним мероприятия посещает тот самый игрушечный медведь Тедди, который стал настоящим другом мальчика.

Топтыгина Евгению подарил режиссер мюзикла «Цветные сны», где Евгений принимал участие. Интересно, что у медведя даже есть собственный паспорт, дающий ему возможность путешествовать по всему свету.

А если серьезно, то проект «Голос. Дети» — это первый большой экзамен в жизни каждого из юных участников, связанный с началом их взросления. Именно на подобных конкурсах и закладываются такие качества, как терпение, трудолюбие, воля к победе, стрессоустойчивость, умение принимать решение и ориентироваться в сложных ситуациях.

Teleprogramma.pro желает каждому из участников кастинга проекта «Голос. Дети» удачи!

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