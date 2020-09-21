Первый канал готовит премьеры для телезрителей

Утром 3 октября состоится премьера ток-шоу «101 вопрос взрослому». В эфире программы взрослые будут отвечать на вопросы детей. Общение будет моделировать ведущий Сергей Шубенков. Героями первого выпуска станут народные артисты РФ, дрессировщики, лауреаты многочисленных премий братья Запашные.

С 3 октября в вечерний эфир Первого канала возвращается спортивно-развлекательный проект «Ледниковый период». После перерыва на экраны выходит 10 сезон полюбившегося зрителям шоу. Ведущими программы в этот раз будут Алексей Ягудин и Алина Загитова.

«Появление шоу именно сейчас очень кстати. Из-за пандемии спортсмены вынужденно пропускают этапы Гран-при, ощущается голод по фигурному катанию. «Ледниковый период» дает возможность фигуристам, завершившим карьеру, продолжить, продлить катание», — поделился продюсер проекта Илья Авербух.

В этот раз на лед в качестве участников выйдут: Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов и другие звезды российского шоу-бизнеса.

К 95-летию Веры Васильевой 3 октября в 15:00 Первый канал покажет фильм «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь». Опасения авторов, что Вере Кузьминичне будут тяжело даваться съемки и интервью для картины оказались напрасны: актриса на делает себе скидку на свой элегантный возраст, если дело касается работы, и даже сегодня выглядит, как настоящая дива.

3 октября в 23:00 зрители увидят финал премьер-лиги КВН. В игре примут участие команды: «Вологодские Росы» (Нижний Новгород ), «Имени меня» (Королев), «НD, имени Гарика Оганисяна» (Энгельс), «Ровеньки» (Ровеньки), «Сборная Холодных КВН городов» (Нижний Новгород), Сборная молодых ученых Росатома (Москва), «Сборная бывших» (Тула), «Улица Плеханова» (Москва).

В воскресенье, 4 октября в прямом эфире на Первом канале пройдет вторая игра осенней серии «Что? Где? Когда?». Против телезрителей будет играть команда Елены Потаниной.