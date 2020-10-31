Современные ведьмы: самые красивые участницы «Битвы экстрасенсов» по версии Teleprogramma.pro

Это только в сказках ведьмы – дряхлые старухи с седыми растрепанными волосами. В жизни же так называемые колдуньи – главные нестареющие красотки, которые пользуются популярностью среди мужчин!

На ТНТ стартовал новый сезон «Битвы экстрасенсов», среди участниц которого есть очень сексуальные ясновидящие.

Мы решили вспомнить самых красивых ведьм проекта «Битва экстрасенсов». Кого бы вы еще добавили?

Мэрилин Керро

Рыжеволосая эстонская ведьма Мэрилин Керро участвовала в «Битве» целых три раза. И все три раза занимала второе место! Впрочем, вместо победы в 14-м сезоне шоу она получила гораздо более ценный приз, а именно – любовь.

В финале проекта она и Александр Шепс раскрыли свои отношения и «объявили себя парой». Их связь продлилась несколько лет, но потом влюбленные расстались. Сейчас Мэрилин Керро замужем за иностранцем и имеет двух детей.

Николь Кузнецова

Еще одна рыжеволосая ведьма Николь Кузнецова поразила своей красотой зрителей в 16-м сезоне проекта. Из-за серьезной неизлечимой болезни у девушки нет голоса, она разговаривает шепотом. Впрочем, этот недуг придает ей особую сексуальность. Николь счастлива в браке и воспитывает двух детей.

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Соня Егорова

Соня Егорова — одна из самых загадочных участниц «Битвы экстрасенсов». Многие называли ее двойником Мэрилин Керро из-за рыжего цвета волос, с которым Соня пришла в «Битву».

Соне приписывали роман с самим Константином Гецати, но девушка уверяет, что они просто друзья. Сейчас Соня – жгучая брюнетка и, должны признать, что в таком образе она тоже выглядит очень сексуально.

Ирина Игнатенко

Финалистка «Школы экстрасенсов» и участница двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко выглядит как настоящая ведьма, а своей прямотой частенько пугает зрителей и даже постоянного скептика шоу Сергея Сафронова. Она признается, что легко может навести порчу и прочие черные чары на своих врагов.

Впрочем, чего точно девушке не занимать, так это красоты. Жгучая брюнетка пыталась очаровать даже Константина Гецати. И хотя потом между ними разгорелась ссора (Ирина предала Константина и ушла от него к другому наставнику Свами Даши — Прим. Ред.), многие зрители увидели между наставником и его ученицей явную искру. О своей личной жизни Ирина не рассказывает, но известно, что воспитывает восьмилетнего сына.

Мариам Циминтия

Финалистка 20-й «Битвы экстрасенсов» — грузинская ясновидящая Мариам Циминтия выглядит как Мерилин Монро. Ее чарами и красотой был очарован даже Марат Башаров.

Впрочем, в прошлом сезоне шоу блондинка предпочла одного из участников, с которым у нее возникли отношения. Мариам – красивая женщина, которая также продемонстрировала свои способности, дойдя до финала «Битвы».