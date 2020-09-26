«Да, я с пулей в голове, жесткая и агрессивная!»: звезда «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко о новом сезоне и о личной жизни

В интервью сайту Teleprogramma.pro Ирина честно рассказала о том, зачем вновь решила бороться за звание сильнейшей, о своем сыне и о том, чему ее научил Константин Гецати, а так же о второй волне коронавируса, о которой столько говорят.

— Ирина, почему решились снова прийти на кастинг нового сезона «Битвы экстрасенсов»?

— После 20-го юбилейного сезона у меня осталось чувство, что это только старт, а до финиша мне еще далеко. Мне нет равных, и нет таких как я, нет такой магии и нет тех, кто идет от первооснов. Я родилась с даром, и этот дар в моей семье передается поколениями. И с каждой передачей он становится сильнее, значит нужно его грамотно применить, направить в помощь людям. Это и направило меня подать заявку на кастинг «Битвы экстрасенсов».

— Вы говорили, что проходили кастинг на общих со всеми условиях. Не было обидно, что вы уже себя показали, но все равно вновь приходится доказывать свои способности?

— Обид никаких быть не могло, я проходила кастинг снова, так как это новый путь и новая борьба. Нужно всегда иметь уверенность и твердую веру в то, что ты знаешь, и в то, что ты можешь. У меня она есть. Прохождение кастинга — это азарт и адреналин, все то, что я люблю. И моя ракета взяла старт.

— Как оцениваете свои шансы на победу в новом сезоне?

— В 21-й «Битве экстрасенсов» мое место в числе финалистов, а там на все воля людей. Ведь именно они являются самыми справедливыми судьями этого сражения.

— Вы единственная ученица «Школы экстрасенсов», которой удалось поучиться у двух наставников. Какой уникальный опыт вы приобрели?

— В «Школе Экстрасенсов» я взяла основной урок от Константина Гецати — это терпение. Только терпение воспитывает статику — это неизменно, константа. Спасибо ему за это.

— В 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов» вы заняли 4 место. На ваш взгляд, оценка справедлива?

— 4-е место в 20-м сезоне «Битвы» для меня служит пинком, является сигналом и толчком к совершенству. Мы на свет появляемся для того, чтобы становиться лучше, и всю жизнь стремиться к совершенству, а не деградировать. Следую великому закону и умею принимать то, что дается. Нужно дать больше, чем ты есть. И только тогда рекорд будет поставлен.

— Вы поддерживаете общение с кем-то из участников прошлой «Битвы»? Может быть, с кем-то дружите?

— Отношений я никаких и ни с кем не поддерживаю, ввиду занятости и плотного графика. А если честно, меня эти люди не цепляют — мне не чему у них научиться, мне не чем с ними поделиться, так как мои практики нужно пережить.

— В ваш адрес часто звучали претензии от наставников и участников, вас просили вести себя более уважительно с окружающими. В жизни вы такая же или это ваш экранный образ?

— Я не живу в образе, так как образ — это фальшь. Я родом из Кавказа и мои предки также, но ни я, ни мой отец не приняли суфизма, так как знали первооснову. Мало, кто умеет принимать и признавать, вместо того, чтобы подчиняться и быть угодным.

Экран полностью передает всю правду моего я. Да, я не такая как все. Да, я с пулей в голове. Да, я жесткая и агрессивная — это все я. И быть такой имею полное право! Жизнь меня сталью сделала и плотность данного сплава я несу в себе и несу ее людям.

Я отношусь также к людям, как они относятся ко мне, а напоминание про дистанцию — всего лишь сигнал о том, что не стоит переходить рубежей. Ведь там может быть сильная защита личных свобод!

— Расскажите о своем сыне. Какая вы мама — добрая или строгая? Нет ли у него необычных способностей? Как вы проводите время с ним?

— Артем взрослый парень, несмотря на свои 8 лет. Мы часто ведем с ним диалоги, часто рассуждаем о жизни. Мамой Артем меня не называет, для него я Ира. Не совсем легко объяснить наши отношения, мы больше чем мать и дитя. Мы словно две планеты с одной орбиты, всегда друг за друга, даже если кто-то не прав.

Способности Артему передались, мы их развиваем по моему опыту — круто получается! Мы единое целое, даже если я далеко. Невозможно объяснить словами наше совместное существование, я с ним как единый организм.

— Легко ли ведьме, да еще и обладающей такой сильной энергетикой как у вас, построить личную жизнь, отношения? Есть ли у вас любимый мужчина?

— Про личную жизнь я решила забыть, по крайней мере на ближайший год. Много целей, много задач. Да и сама знаю уже, что выбирать нужно что-то одно. Свой выбор я сделала и вполне довольна своим решением. Любимый есть, и его я люблю!

— В этом году мы все пережили достаточно сложный период, связанный с пандемией. Как его пережили вы и как расцениваете эту ситуацию в целом?

— Карантин я пережила в практиках и ритуальной магии. Карантина для меня не было – на погосте мне всегда рады и никто не осмеливается из живых мне преградить путь к мертвым. Данный вирус — это плата людей за то, что они не ценили, за то, что они не захотели понять и принять. Ценности не в грязи, ценности — в чистоте.