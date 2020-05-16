«Так лучше для семьи»: участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро съехала от мужа с детьми

Эффектная участница сразу трех сезонов «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро находится на грани развода с мужем. Напомним, влюбленная в коллегу по цеху Александра Шепса черная ведьма внезапно рассталась с молодым человеком, а затем вышла замуж за норвежца Марка Хансена. Тогда поклонники подмечали: нацеленная на создание карьеры Мэрилин кардинально изменилась и стала более домашней. Вскоре в семье Керро появились дети – сын Кайус и дочь Селин Мари.

На днях стало известно, что казавшаяся идеальной семья трещит по швам. На личной странице в Facebook Мэри рассказала, что приняла решение съехать от мужа вместе с детьми – она уверена, что подобный расклад положительным образом скажется на их отношениях.

В персональном обращении Керро поспешила поблагодарить Хансена за то, чему он научил ее, а также подметила – она и Марк останутся родными друг другу навсегда, даже несмотря на подобный расклад.

«Чувствую, что так будет лучше для нашей семьи. Это не грустный случай, это счастливый случай — мы даем друг другу пространство. Сказке всегда приходит конец. Нас по-прежнему связывают наши дети, но каждый отправляется в свое плавание», — высказалась она.

Сам Хансен ситуацию вокруг своей семьи предпочел не комментировать. Поклонники же Мэри активно поддерживают ее и подмечают – если ведьма действительно решила прекратить отношения, значит, это действительно правильный поступок. «Только вперед. Мы любим вас!», — высказались они.