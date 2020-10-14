Неожиданное преображение: Ирина Пегова в платье миди и с темными волосами выступила на льду

Ирина Пегова во время карантина проводила время в родном городе Выкса. Неподалеку от него в деревне до сих пор живут ее родные. Тогда она набиралась сил для мощного погружения в работу после вынужденного простоя. Однако актриса тогда еще не подозревала, что примет участие в шоу «Ледниковый период». В итоге она полностью отдалась проекту. Актриса даже купила собственные коньки. Если на другом шоу, связанном с танцами, она даже одержала победу, то выступления на льду даются ей не так легко.

За первые два выступления Ирина получила хорошие, но не самые высокие оценки. Судьи отмечают ее актерские способности. Напарником девушки стал Алексей Тихонов. Сам фигурист отмечает, что у него прекрасная напарница. Однако ему проходится непросто, так как девушка обладает пышными формами, а это усложняет поддержки. Впрочем, Пегова всегда отличалась грацией, поэтому пока ловко исполняет трюки, обходясь без падений.

В третьем выпуске шоу артистка перевоплотилась в мексиканскую красавицу Фриду. Вместе с Алексеем они показали красивый и чувственный номер под песню из кинофильма. Ирина облачилась в черное платье миди с глубоким декольте. На талии был повязан платок в цветочек, а ее прическу украшал венок. Для выступления блондинка стала брюнеткой. Неизвестно, покрасила она волосы или надела парик, но фанаты оценили такое неожиданное преображение.

«Ваша пара — огонь, держим кулачки за вас», «Прошлое ваше катание вызвало трепет, слезы, правда-правда, они текли, я не замечала…», «Ой, я вас не узнала», «Вы темненькая! Такая хорошенькая», — стали писать в соцсети подписчики. А узнать, какие оценки получит пара на этот раз, можно будет в субботу, 17 октября, в 17:20 на Первом канале. Также уже сейчас можно увидеть образы других участников в большой колонке портала Teleprogramma.pro.