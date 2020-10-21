«Холостяка» с Тимати будет вести шоумен, который сам мог бы стать главным героем проекта

Вокруг нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ бешеный ажиотаж. Зрители и потенциальные участницы в предвкушении, ведь в роли завидного жениха выступит богатый и знаменитый рэпер Тимати. И вот канал объявил, кто будет ведущим новых выпусков, трансляция которых намечена на весну 2021 года. Им станет белорусский шоумен Дмитрий Кохно.

В своей стране мужчина является по-настоящему народным телеведущим. Он вел не только рейтинговые шоу на центральных телеканалах республики, но и различные международные мероприятия. У Кохно уже имеется большая армия поклонников, но главное его достоинство заключается в том, что Дмитрий — примерный семьянин с правильными жизненными ценностями. Буквально на днях он стал отцом во второй раз. Принесет ли его опыт семейное счастье кому-нибудь из участников восьмого сезона?

Кстати, у шоумена есть собственная история, связанная с «Холостяком». Несколько лет назад ему предложили попробовать себя в роли главного героя проекта. Но, по иронии судьбы, звонок от продюсеров раздался ровно за неделю до свадьбы мужчины, поэтому он, не задумываясь, отказался.

«Любовь спасет мир! И любая попытка ее найти, пусть даже таким сложным математическим методом, как в шоу «Холостяк», имеет возможность получить успех. Когда мне предлагали стать героем шоу, я поинтересовался у его создателей, правда ли они хотят, чтобы я нашел свою любовь? «Мы об этом мечтаем», — ответили продюсеры. Так вот теперь я тоже в команде тех, кто верит, что отыскать настоящую любовь возможно даже в реалити-шоу!» — говорит Дмитрий.

Мужчина еще не знаком с Тимати, но считает, что они будут с ним «на одной волне», так как оба занимаются серфингом. Ведущий хочет внести и свою лепту в развитие шоу. Он определил собственную задачу в проекте — создать искренний и честный момент для холостяка и той девушки, которая ему понравится. Чтобы все увидели ту живую эмоцию, которую поймают герои в момент обострения чувств.

Добавим, что кастинг девушек в шоу еще идет, он продлится до ноября. Ну а саму программу зрители ТНТ увидят уже весной.