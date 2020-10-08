Богат, знаменит и красив: стало известно имя нового героя шоу «Холостяк»

Как только завершился седьмой сезон романтического телепроекта «Холостяк» на ТНТ, телезрители начали гадать – кто же будет следующим героем? Особое рвение на участие в реалити проявил блогер Сергей Косенко, который снимался в шоу «Остров героев».

больше по теме Появился новый претендент на место главного героя шоу «Холостяк» Сейчас он участвует в другом проекте телеканала ТНТ.

Известно, что кастинг девушек на проект о любви в настоящий момент продолжается, и в Сеть просочилось имя главного героя. Также стоит отметить, что пресс-служба телеканала ТНТ подтвердила, что место завидного жениха на реалити-шоу занял рэпер Тимати.

Известно, что Тимуру Юнусову 37 лет. Он богат, знаменит, обладает красотой и харизмой. У артиста за плечами два гражданских брака, в которых появились дети. В отношениях с Аленой Шишковой у него появилась дочка Алиса, а от Анастасии Решетовой родился сын Ратмир. Кстати, статус «свободен» Тимати приобрел не так давно – буквально месяц назад. В своем микроблоге экс-возлюбленная музыканта сообщила, что они с музыкантом расстались.