«30 тысяч заявок!»: покорить сердце Тимати хочет рекордное для «Холостяка» число девушек

Как только стало известно имя нового завидного жениха, сайт проекта завалили заявками на участие.

На днях стало известно, что новым завидным женихом шоу «Холостяк» станет рэпер Тимати. Часть настроенных скептически зрителей тут же подумала: ну какая девушка в здравом уме будет бороться за сердце богача, который крутил романы уже с двумя ослепительными моделями и ни на одной из них не женился (хоть и есть дети)? Однако не тут-то было!

Как сообщает канал ТНТ, после официального объявления имени нового холостяка сайт телепередачи буквально завалили новыми заявками на участие. В первые несколько часов на кастинг зарегистрировались более трех тысяч кандидаток, а за минувшие выходные их число увеличилось в разы.

«На данный момент подано 30 тысяч заявок! И эта цифра рекордная за всю история проекта, — говорится в релизе создателей шоу. — Тимур ведет активный образ жизни, увлекается серфингом, любит экстремальный спорт и путешествия. Быть рядом с ним мечтают тысячи девушек, но выберет он лишь одну».

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Сообщается, что новый сезон «Холостяка» продлится до ноября. А пока бывшие товарищи — Тимати и Егор Крид — подначивают друг друга в социальных сетях на тему того, что оба теперь связаны с этим телепроектом.