Адвокат семьи Владимира Конкина рассказал, с кем останется внучка актера после смерти матери

Владимир Конкин 10 лет назад лишился своей жены Аллы. Женщина не смогла побороть рак. По словам актера, она умерла у него на руках в больнице. Теперь в семье звезды снова произошло горе. Его 32-летняя дочка София Конкина была госпитализирована в Москве. Ее обнаружили в бассейне столичного фитнес-центра. Врачи не смогли спасти ей жизнь. По их словам, причиной смерти стало утопление. Однако родственники в это не верят, так как глубина бассейна всего 160 см.

Работники фитнес-центра не исключают, что женщина могла быть в нетрезвом состоянии. В ее сумке нашли штопор. Однако тогда Софию не должны были пускать в бассейн. Странно и то, что рядом с ней в момент гибели никого не были, ни тренера, ни медсестры, которые обязаны работать в таких местах. В передаче «Прямой эфир» делилась переживаниями внучка Конкина — Дарья. Именно она узнала первой о трагедии. Адвокат семьи заслуженного артиста Юлия Нитченко раскрыла обстоятельства дела. Она считает, что расследование ведется предвзято.

«Не было проверено, при каких обстоятельствах утонула Софья. Причем в таком случае дело возбуждается по факту, но до сих пор дело не было возбуждено. Все еще материал проверки, то есть, как я видела, такой скудненький в пределах 5-10 листов. И я поняла, что никто ничем не занимается, и проверка проходит достаточно поверхностно. Я думаю, что в интересах этого фитнес-клуба. Конечно, они не хотят быть привлеченными к уголовной ответственности, стараются свести дело к несчастному случаю, которого там быть не может. Мы уверены, что там было убийство», — высказалась юрист.

Также она рассказала о судьбе внучки актера, которая осталась без мамы.

«Ребенок на данный момент находится с родственниками — с одним из сыновей Владимира Алексеевича Конкина. Мы будем настаивать на том, чтобы ребенок остался или с Владимиром Алексеевичем, или с его сыновьями, так как отец не платил алименты и не принимал никакого участия в жизни ребенка долгое время», — пояснила адвокат.

Как выяснилось, бывший муж Софии не лишен родительских прав. Однако мужчина не раз нарушал закон и находился в тюрьме. Как оказалось, незадолго до трагедии у Софии арестовали счета в банке. Она переживала из-за произошедшего. А друзья женщины вспомнили, что муж свое время даже угрожал дочке Конкина. Где теперь он находится, никому неизвестно. Однако гости в студии предположили, что он может объявится и заявить о своих правах на ребенка. Как оказалось, был прецедент, когда у Софии муж забрал дочку на три месяца, но потом все же вернул. Многие посоветовали родственникам Софии заняться именно судьбой ребенка.

Напомним, что Конкин тяжело переживает гибель дочери. Похороны женщины пройдут 29 сентября. Ее похоронят рядом с женой актера, мамой девушки, на родовом кладбище — Пятницком. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело после смерти дочери актера.