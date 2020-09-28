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Адвокат семьи Владимира Конкина рассказал, с кем останется внучка актера после смерти матери

Дочка артиста погибла при странных обстоятельства.

Адвокат семьи Владимира Конкина рассказал, с кем останется внучка актера после смерти матери
Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

Владимир Конкин 10 лет назад лишился своей жены Аллы. Женщина не смогла побороть рак. По словам актера, она умерла у него на руках в больнице. Теперь в семье звезды снова произошло горе. Его 32-летняя дочка София Конкина была госпитализирована в Москве. Ее обнаружили в бассейне столичного фитнес-центра. Врачи не смогли спасти ей жизнь. По их словам, причиной смерти стало утопление. Однако родственники в это не верят, так как глубина бассейна всего 160 см.

Работники фитнес-центра не исключают, что женщина могла быть в нетрезвом состоянии. В ее сумке нашли штопор. Однако тогда Софию не должны были пускать в бассейн. Странно и то, что рядом с ней в момент гибели никого не были, ни тренера, ни медсестры, которые обязаны работать в таких местах. В передаче «Прямой эфир» делилась переживаниями внучка Конкина — Дарья. Именно она узнала первой о трагедии. Адвокат семьи заслуженного артиста Юлия Нитченко раскрыла обстоятельства дела. Она считает, что расследование ведется предвзято.

«Не было проверено, при каких обстоятельствах утонула Софья. Причем в таком случае дело возбуждается по факту, но до сих пор дело не было возбуждено. Все еще материал проверки, то есть, как я видела, такой скудненький в пределах 5-10 листов. И я поняла, что никто ничем не занимается, и проверка проходит достаточно поверхностно. Я думаю, что в интересах этого фитнес-клуба. Конечно, они не хотят быть привлеченными к уголовной ответственности, стараются свести дело к несчастному случаю, которого там быть не может. Мы уверены, что там было убийство», — высказалась юрист.

Адвокат семьи Конкина связалась с журналистами. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Также она рассказала о судьбе внучки актера, которая осталась без мамы.

«Ребенок на данный момент находится с родственниками — с одним из сыновей Владимира Алексеевича Конкина. Мы будем настаивать на том, чтобы ребенок остался или с Владимиром Алексеевичем, или с его сыновьями, так как отец не платил алименты и не принимал никакого участия в жизни ребенка долгое время», — пояснила адвокат.

Как выяснилось, бывший муж Софии не лишен родительских прав. Однако мужчина не раз нарушал закон и находился в тюрьме. Как оказалось, незадолго до трагедии у Софии арестовали счета в банке. Она переживала из-за произошедшего. А друзья женщины вспомнили, что муж свое время даже угрожал дочке Конкина. Где теперь он находится, никому неизвестно. Однако гости в студии предположили, что он может объявится и заявить о своих правах на ребенка. Как оказалось, был прецедент, когда у Софии муж забрал дочку на три месяца, но потом все же вернул. Многие посоветовали родственникам Софии заняться именно судьбой ребенка.

София Конкина с дочкой. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Напомним, что Конкин тяжело переживает гибель дочери. Похороны женщины пройдут 29 сентября. Ее похоронят рядом с женой актера, мамой девушки, на родовом кладбище — Пятницком. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело после смерти дочери актера.

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