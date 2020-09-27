«У меня жизнь удалась»: Конкин незадолго до смерти дочери хвастался своими богатствами

Как отмечал актер, уже в 25 лет он ездил на собственной «Волге».

Актер Владимир Конкин незадолго до смерти дочери рассказывал журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что у него все прекрасно в жизни.

«У меня жизнь удалась. Я уже в 25 лет ездил на своей собственной «Волге». Потом купил «Вольво», «Мерседес». Я в Италию езжу много лет на отдых. Там восстанавливаю здоровье. Кроме того, у меня есть загородный дом. У меня на даче есть вездеход, на котором я езжу за грибами. Всем детям я купил в свое время квартиры. Всегда им помогал». Владимир Конкин

Между тем сейчас, как говорят знакомые 69-летнего актера, он находится в подавленном состоянии. «Володя, не верится, что такое случилось. Мы выражаем тебе неимоверное сочувствие. Пожалуйста, берегись», — заявил актер Эммануил Виторган.

А вот директор Конкина отметила, что 32-летняя София всегда спокойно ходила в бассейн. Она полгода занималась в комплексе и происшествий с ее участием не было.

Напомним, что София Конкина утонула в бассейне при фитнесс-центре. Сейчас следователи проверяют, как такое могло произойти.