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Племянница погибшей дочери Владимира Конкина поделилась новыми обстоятельствами смерти девушки

Дарья Конкина сообщила подробности трагедии в семье артиста.

Племянница погибшей дочери Владимира Конкина поделилась новыми обстоятельствами смерти девушки
Актер Владимир Конкин на радиостанции «Комсомольская правда». Фото: Архив «КП», Гусейнов Виктор

Племянница утонувшей в бассейне Софии Конкиной рассказала, когда и при каких обстоятельствах узнала о смерти тети, пишет «Стархит».

Оказалось, что Дарья Конкина первой узнала о случившемся. Ночью она получила сообщение от работника фитнес-центра, в который отправилась дочь артиста. Племянница созвонилась с представителем спортивного центра и узнала, что Софию отвезли в реанимацию. Об этом она сообщила дяде и родителям.

 «Сначала думала, что это был мошенник, потому что дядя с утра позвонил Алисе, дочке Софии, и та сказала, что все хорошо. Днем мне написал дядя, что она в больнице без создания», — поделилась племянница с изданием Стархит.

Владимир Конкин
По словам племянницы Софии, дочь Конкина откачивали 15 секунд, а потом увезли в реанимацию. Фото: Globallookpress.com

Напомним, что София Конкина умерла, захлебнувшись в бассейне одного из столичных фитнес-клубов.  Дочери Владимира Конкина было всего 32 года.

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