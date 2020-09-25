Племянница погибшей дочери Владимира Конкина поделилась новыми обстоятельствами смерти девушки

Племянница утонувшей в бассейне Софии Конкиной рассказала, когда и при каких обстоятельствах узнала о смерти тети, пишет «Стархит».

Оказалось, что Дарья Конкина первой узнала о случившемся. Ночью она получила сообщение от работника фитнес-центра, в который отправилась дочь артиста. Племянница созвонилась с представителем спортивного центра и узнала, что Софию отвезли в реанимацию. Об этом она сообщила дяде и родителям.

«Сначала думала, что это был мошенник, потому что дядя с утра позвонил Алисе, дочке Софии, и та сказала, что все хорошо. Днем мне написал дядя, что она в больнице без создания», — поделилась племянница с изданием Стархит.

Напомним, что София Конкина умерла, захлебнувшись в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. Дочери Владимира Конкина было всего 32 года.