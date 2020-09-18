«Мы расстаемся, как Джиган и брови»: Тимати попрощался со своим прошлым на шоу «Прожарка»

Поиздеваться над рэпером пришли не только комики, но и его коллега Баста.

Вечером 20 сентября канал ТНТ покажет необычный выпуск юмористического шоу «Прожарка». Его гостем стал рэпер Тимати чьи музыкальная карьера, бизнес и личная жизнь в 2020 году претерпели большие изменения. За последние месяцы 37-летний артист натворил столько, что у комедиантов появилась масса поводов постебаться над ним.

Приведем некоторые лишь шутки, которые прозвучат в этом выпуске.

«2020 год такой ужасный, что именно Тимати должен написать ему гимн, — заявил «прожарщик» Марк Сергиенко. — Тимати не раз говорил, что сделал себя сам, потому что ни родители, ни другие террористические организации не берут за это ответственность». «У Тимати классные татуировки. Они круто смотрелись бы на каком-нибудь настоящем рэпере», — уколола гостя Зоя Яровицына.

Кстати, постебать коллегу в эту передачу пришел и его давнишний конкурент Баста. Узнав о том, что Тимати коллекционирует игрушечных медведей, Василий Вакуленко подарил ему мишку-Тимати, который, по его словам, является лучшей версией рэпера.

«Он не читает рэп, не открывает бизнесы, никого не раздражает, только стоит в углу и не отсвечивает. Единственное, что у вас общего – и его, и тебя можно купить», — пояснил Баста.

Может показаться, что где-то артисты перегнули палку, но Тимати легко отнесся ко всем приколам, потому что недавно он начал новую жизнь и теперь пришел на передачу с четким желанием попрощаться со старым собой.

«Мы расстаемся, как Джиган и брови, как Юрий Дудь и интересные гости, как Баста и пустая пластиковая бутылка», — объявил он.

Смотрите «Прожарку Тимати» 20 сентября в 23:00 на канале ТНТ и расширенную версию этой передачи 21 сентября в 23:00 на ТНТ4.