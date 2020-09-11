«Это были прекрасные шесть лет»: Решетова подтвердила расставание с Тимати

Слухи о том, что пара уже не вместе, появились давно.

Этим летом распалось множество звездных пар и семей. Не стал исключением и союз рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Слухи о том, что у них не все гладко в отношениях, появились еще летом, когда влюбленные отправились в долгожданный отпуск порознь – в разные страны и на разные сроки. И даже свой день рождения Тимати отпраздновал вдали от любимой и сына. Настя пыталась оправдываться, объясняя такое решение характером Тимура и его желанием побыть в одиночестве. Но поклонники уже тогда поняли – это финал.

И Решетова подтвердила – они с Тимуром уже не вместе. «Наш союз не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета», — пишет модель в Instagram.

Экс-возлюбленная музыканта поспешила опровергнуть догадки хейтеров о том, что у отца ее первенца появилась новая подруга:

«Здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла».

Строки ее признания пропитаны чувством искренней любви и благодарности к рэперу за счастье, которое он ей подарил. Она призналась, что рядом с любимым серьезно выросла и изменила свое мировоззрение. И обратилась к бывшему: «Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу».

Напомним, что с Решетовой Тимати начал встречаться еще шесть лет назад. У пары в прошлом году появился сын, которого они назвали Ратмиром в честь друга рэпера. Также музыкант воспитывает дочь Алису от отношений с моделью Аленой Шишковой.