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«Золото Геленджика»: новое масштабное шоу стартует на ТНТ

Ведущими программы стали Иван Охлобыстин, Тимур Родригез и Кристина Асмус.

«Золото Геленджика»: новое масштабное шоу стартует на ТНТ
Тимур Родригез и участник шоу "Золото Геленджика". Фото: телеканал ТНТ

На ТНТ очередная премьера сезона. Шоу «Золото Геленджика» станет одним из масштабных на российском телевидении. Ведущими проекта выступили Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: телеканал ТНТ

За килограмм драгоценного металла, а это примерно 2,5 миллиона рублей, будут бороться 85 участников, которые представляют все регионы России. Испытания, которые стоят перед ними, весьма серьезные – атака злых пчел, полет на кукурузе и многие другие. Только со стороны они выглядят легкими и забавными, на самом деле участникам приходилось прилагать немалые усилия.

Поболеть за своих участников в шоу «Золото Геленджика» в эфире канала ТНТ можно каждое воскресенье. Начало в 19:00.

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грандиозное шоуИван ОхлобыстинКанал ТНТКристина АсмусНовости телевиденияТимур РодригезТНТ