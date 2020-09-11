«Золото Геленджика»: новое масштабное шоу стартует на ТНТ

На ТНТ очередная премьера сезона. Шоу «Золото Геленджика» станет одним из масштабных на российском телевидении. Ведущими проекта выступили Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

За килограмм драгоценного металла, а это примерно 2,5 миллиона рублей, будут бороться 85 участников, которые представляют все регионы России. Испытания, которые стоят перед ними, весьма серьезные – атака злых пчел, полет на кукурузе и многие другие. Только со стороны они выглядят легкими и забавными, на самом деле участникам приходилось прилагать немалые усилия.

Поболеть за своих участников в шоу «Золото Геленджика» в эфире канала ТНТ можно каждое воскресенье. Начало в 19:00.