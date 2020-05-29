Вы в танцах?: телеканал ТНТ объявил о старте последнего сезона масштабного шоу

За годы существования шоу «Танцы» на ТНТ многие телезрители открыли у себя хореографический талант, научились разбираться в танцевальных стилях и направлениях, обрели кумиров. А некоторые и вовсе пошли дальше и оказались по ту сторону экрана – и прошли отбор! Теперь настала пора нового и, увы, последнего сезона проекта.

ТНТ объявило о начале приема заявок на легендарное шоу. Нужно заполнить анкету на www.tnt-online.ru, и администраторы проекта свяжутся с кандидатом, сообщат всю необходимую информацию. Как только ограничения из-за пандемии будут сняты, организаторы шоу объявят даты кастингов. Заявки ждут от кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет.

«В течение семи лет мы делали лучшее танцевальное шоу на российском телевидении. К сожалению, будущий сезон станет последним в истории проекта. В этом формате шоу «Танцы» больше существовать не будет. С одной стороны, жаль, что приходится заканчивать, хотя мы прекрасно знали, что когда-нибудь этот момент настанет», — высказался Вячеслав Дусмухаметов, продюсер шоу «Танцы» на ТНТ.

Судьями и наставниками последнего сезона шоу будут привычные и любимые зрителями хореографы: Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.