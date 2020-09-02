Загорелая Полина Гагарина в шифоновом платье встретилась на съемках с Павлом Волей

Полина Гагарина в этом году пережила второй развод. Она рассталась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об изменениях в жизни певицы стало известно после карантина. Теперь она сама заботится о дочке Мии. Также у нее подрастает сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым. В этом году артистка отправила мальчика уже в седьмой класс. А вот ее дочке только три года, поэтому кроха почти не расстается с мамой.

Недавно Полина вернулась с отдыха в Турции. Несколько недель она купалась в море и загорала. Компанию ей составляла подруга. Также маленькая наследница не давала артистке заскучать. Певица даже спортом занимается вместе с крохой. После развода двушка стала еще больше работать. Так, она снялась в новом шоу «Двое на миллион», ведущим которого стал Павел Воля. В кресле участника также оказалась Елена Темникова.

На съемках Гагарина предстала в шифоновом платье с леопардовым принтом. Наряд позволил ей открыть плечи и блеснуть стройными ногами перед Волей. Нежная укладка и неброский макияж дополнили образ. Певица много смеялась вместе с Темниковой, которая пришла в черном брючном костюме. Кадрами со съемок звезда поделилась в соцсети. Многие поклонники восхитились красотой артисток. Некоторые заметили, что Полина выглядела очень загоревшей.

«Полина, ты по истине гениальная певица», «Веселая разведенка!», «Какие вы красотки», «Полина! Супер! Платье крутое», «Прекрасно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что выпуск «Двое на миллион» с Гагариной и Темниковой выйдет в эфир на канале ТНТ 2 сентября в 21:00.