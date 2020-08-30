«Смеялась от души»: Полина Гагарина в черном платье миди позировала с Масляковым

Полина Гагарина является одной из самых популярных российских певиц. Этим летом она неустанно работает, так как смогла отдохнуть во время карантина. У девушки произошла неприятная ситуация. Она рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Первое время артистка предпочитала не комментировать произошедшее, а потом отметила, что не хочет пиарится на личной драме. В августе она приступила к съемкам новом с сезоне «Голоса», но при этом успела две недели отдохнуть с дочкой Мией в Бодруме.

Гагарина успела подразнить фанатов кадрами, на которых позировала в бикини. После развода певица стала еще больше тренироваться. Поклонники восхищаются стройностью девушки. А теперь, как оказалось, она приехала в город Светлогорск, где проходят съемки «Голосящего КиВиНа-2020». В этом году членом жюри стала Пелагея. На этот раз ей компанию также составила и Гагарина. Девушки встретились на съемках и даже записали совместное видео, поразив поклонников своей схожестью.

Также артистка увиделась с 78-летним ведущим Александром Масляковым. Он предстала в джинсах и клетчатой рубашке. А Вот Полина, как всегда, выглядела элегантно в черном приталенном платье миди. Ей также сделали укладку и макияж с акцентом на глаза. Уже после съемок КВН они сидели за столом, наслаждаясь предпоследним днем лета.

«Переехала на время из кресла Голоса в кресло журю КВН! Давно мечтала оказаться здесь и не зря — было здорово все — компания, зал, команды, игра. Светлогорск , спасибо за теплый прием! Подумать только, в следующем году у фестиваля двойной юбилей — КВН исполнится 60, а его основателю и бессменному ведущему Александру Васильевичу Маслякову 80 лет! Спасибо за приглашение, для меня большая честь быть вашим гостем. Возможно, я не эксперт в юморе, но смеялась от души!» — написала артистка.

Поклонники восхитились красотой 33-летней артистки. Другие поразились тому, как хорошо выглядит Масляков. «Нереально красивая», «Какая у него интересная рубашка», «Так смирно стоишь», «Даже на 60 не выглядит Масляков», «Потрясающе выглядит Александр Васильевич!!!», «Полина красавица, но в комментарии к этому фото Александру Васильевичу слова восхищения», «Очень красивая рубашка у Маслякова. И даже не скажешь, что ему 80 лет почти!» — прокомментировали пост подписчики.