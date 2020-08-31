Лариса Гузеева призналась, как открыла в себе кулинарный талант

Свои кулинарные способности телеведущая Лариса Гузеева раскрыла в 80-х годах во Владивостоке. Командировка продолжительностью более полугода заставила актрису купить плиту и начать готовить. Сначала о вкусных обедах и ужинах узнали дети, которых некоторые участники съемочной группы брали с собой, затем и их родители пристрастились к домашней еде в исполнении Гузеевой. Так и пошел слух, что актриса — большая рукодельница. Такие признания Гузеева озвучила в программе «На дачу!».

Выяснилось, что актриса любит готовить простые блюда, при этом постоянно экспериментировать с рецептами. Сейчас ее способности оценивают близкие друзья, среди которых и Лариса Удовиченко.

На днях стало известно, что Гузеева вернется в кино. На съемочной площадке актриса не работала уже более шести лет. Ей предстоит сыграть роль сильной женщины в монодраме Валерии Гай Германики «Жанна».