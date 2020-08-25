Долгожданное возвращение: Лариса Гузеева приняла предложение сняться в фильме

На съемочную площадку 61-летнюю актрису пригласила режиссер Валерия Гай Германика. Последний раз Гузеева снималась 7 лет назад.

Лариса Гузеева возвращается в кино. Режиссер Валерия Гай Германика снимет монодраму «Жанна», где главную роль сыграет именно Гузеева. Компанию ей составит Леонид Бичевин. Это история становления женщины из числа тех, которых в последнее время модно называть сильными и независимыми. Пройдя все испытания, она построила блестящую карьеру и бизнес, но расплачивается неудачами в личной жизни.

Картину снимут по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Продюсировать проект будут Андрей Апостолов и Павел Буриан. Сейчас съемочная группа приступила к репетициям. Планируемый бюджет фильма составит 60 миллионов рублей. В прокате хотят собрать больше — 80 миллионов.

Фильмография Гузеевой насчитывает порядка 60 ролей. Народную любовь ей принес «Жестокий романс», где она сыграла Ларису Огудалову. Одной из последних работ в кино стала роль гадалки в сериале «Море. Горы. Керамзит», который вышел на экраны в 2014 году.