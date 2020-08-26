61-летняя Лариса Гузеева показала себя «настоящую» на фото со свадьбы Юлии Зиминой

Лариса Гузеева редко выходит в свет. Она сосредоточена на работе и семье. Этим летом артистка не только снималась в новых выпусках «Давай поженимся», но и стала ведущей шоу «На дачу!». Однако иногда она все же позволяет себе развеяться. Так на минувших выходных телеведущая стала гостьей на свадебном банкете Юлии Зиминой. Актриса много лет дружит с Гузеевой. Артистка пришла на торжество со своей дочкой Ольгой.

Звезда восхищалась невестой, которая предстала в пышном белом платье из органзы со шлейфом. «Моя красавица», — говорила она. Получила комплименты в тот вечер и дочка телеведущей, которая пришла в гипюровой водолазке и кожаных мини-шортах. Застолье продлилось до поздней ночи. Жених, чья личность хранится в тайне, носит Зимину на руках. К слову, в свои 39 лет звезда сериала «Кармелита» обладает стройной фигурой.

А теперь Гузеева опубликовала фото с праздника. В кадре она предстала в черных брюках и белой рубашке оверсайз. В руках артистка держала элегантный клатч в тон, а также бутылочку с прохладительным напитком. Лариса сделала изумленное лицо, а вот Юлия кокетливо улыбалась.

«Если вы на свадебных фотографиях красивая, значит, свадьба была ненастоящая. Моя Юлечка Зимина», — написала телеведущая.

Поклонники отметили, что в 61 год Гузеева прекрасно выглядит. Многие одарили ее комплиментами за честное фото. «Великолепная! А дочь у вас какая красотка, на свадьбе особенно», «Да ладно. Красивая вы, естественные кадры самые классные», «И без фотошопа», «Красотки, поздравляем от души!», «Лариса всегда хороша», — прокомментировали пост подписчики.