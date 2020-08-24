Стали известны подробности нового ТВ-проекта Меган Маркл и принца Гарри

На прошлой неделе стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри замахнулись на Голливуд. И вот появились первые подробности их затеи. Оказывается, герцоги Сассекские займутся съемками сериала, в котором поднимут два важных вопроса – расширение прав и возможностей женщин, а также расовое равенство.

Как сообщает Mirrоr, пара появится в сериале, но речь будет идти не о них, а о других людях. Меган и Гарри выступят в роли продюсеров. На этом планы Сассекских в телевизионных проектах не заканчиваются. Они хотят создать ряд документальных фильмов на психологические и экологические темы.

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Еще в прошлом году принц Гарри объявил, что сотрудничает с Опрой Уинфри. Совместно они трудились над проектом о психическом здоровье. Также он должен появиться в докфильме о Паралимпийских играх, который выйдет уже в 26 августа на Netflix.