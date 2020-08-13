Что-то пошло не так: произошел скандал в студии шоу «Бородина против Бузовой»

На записи шоу «Бородина против Бузовой» произошел грандиозный скандал. А все потому, что участница телестройки «Дом-2» Юлия Иванченко буквально сорвала съемки. В студии она поругалась с ведущими Владом Кадони и Ольгой Орловой.

Беды ничего не предвещало. Ведь до записи программы Иванченко целую неделю работала со специалистами: психолог, косметолог, стоматолог, стилист, визажист. Казалось бы, в студии девушка могла быть в полной гармонии с собой. Но она закатила скандал Кадони, он психанул и ушел в ярости.

Что же произошло на самом деле и вернется ли Влад? Узнаем уже в эту пятницу, 14 августа, на телеканале ТНТ в шоу «Бородина против Бузовой». Начало в 11:30.