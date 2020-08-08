«Понеслась»: Регина Тодоренко появится в эфире Первого канала

Регина Тодоренко приступила к занятиям фигурным катанием. Вид спорта выбран не случайно – телеведущая принимает участие в шоу «Ледниковый период». Ее партнером стал Роман Костомаров. В 2006 году он и Татьяна Навка выиграли золотую медаль Олимпийских игр. В микроблоге Регина опубликовала съемки тренировочного процесса.

«Понеслась», — коротко резюмировала Тодоренко.

В шоу также принимает участие и ее супруг Влад Топалов. Его напарницей стала олимпийская чемпионка-2014 Елена Ильиных. Кроме этого, в новом сезоне проекта на коньки встали и другие представители шоу-бизнеса, среди которых и Ольга Бузова. «Ледниковый период» вернется на Первый канал уже в новом телевизионном сезоне.