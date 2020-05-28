«Майкл заговорил!»: Регина Тодоренко поделилась трогательным видео с подросшим сыном

Регина Тодоренко счастлива в браке с Владом Топаловым. Год назад они сыграли свадьбу в Италии, а также растят сына Михаила, которого ласково называют Майкл.

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На днях Регина поделилась трогательными фото, на которых запечатлена с наследником. Девушка позировала с подросшим малышом на улице. Мальчик был облачен в желтый пуховой жилет. Молодая мама рассказала о достижениях своего ребенка и некоторых нюансах в воспитании.

«Майкл не похож на одержимого фаната гаджетов и, возможно, в этом наша с Владом заслуга. Еще месяцев 9 назад Майкла заинтересовал этот аппарат в чехле, он начал тянуться к нему, каждый раз, когда я пялилась в свой смартфон, пытаясь поработать. Я, конечно, как заботливая мать не дала телефон в руки сына, но в ответ, как гром, разразился рев обиженного ребенка», — поделилась звезда.

Она нашла выход — стала разрешать сыну пользоваться телефоном. Как результата, его интерес к гаджету угас. По словам телеведущей, она теперь ничего не запрещает сыну. Малыш разбрасывает игрушки, а потом их собирает. Как оказалось, полуторагодовалый Майкл уже начал говорить. На видео, которое опубликовала Тодоренко, ее сын разбирает машину.

«Майкл заговорил!» — сообщила она.

Малыш назвал Регину мамой, а потом повторил за ней слово «отвертка». Также ребенок начал проявлять интерес к йоге. Родители запечатлели, как он встал в «позу собаки» и пытался дотянуться до предмета, который его заинтересовал.