«Врачей, пожалуйста, кровь!»: сын Бари Алибасова устроил потасовку в студии «На самом деле»

Два выпуска передачи «На самом деле» посвятили Бари Алибасову, который попал в больницу. Его сын Бари-младший утверждает, что на отца было совершено покушение. Якобы Ольга Шукшина решила присвоить квартиру продюсера с помощью своей мамы Лидии Федосеевой-Шукшиной, жены Алибасова. Парень уверен, что девушка сговорилась с Валерием Юриным и Андреем Назаровым. Мужчины якобы спаивали Бари-старшего в надежде потом его убить.

Однако проверка на детекторе лжи показала, что сам сын Алибасова поднимал руку на отца. Более того, он преувеличивал состояние мужчины. У Бари Каримовича все в порядке с головой, просто он приходил в себя после употребления алкоголя, поэтому и попал в больницу. Эксперты смогли вывести Бари-младшего на чистую воду и добились признания, что все его слова фикция.

Но перед этим Валерий Юрин и Андрей Назаровм пришли в студию. Алибасов-младший сразу обвинил их в том, что они причастны к спаиванию его отца и покушению на его жизнь. Он не дал сказать гостям не слова и в итоге устроил потасовку. Сын продюсера накинулся на Назарова и повалил на пол.

«Дай ему по роже! Убей его», — кричала Ольга Шукшина. «Врачей, пожалуйста, кровь! Врачей! Рассечение очень серьезное», — попросил ведущий Тимур Еремеев. Охрана едва смогла разнять мужчин. Назарову перевязали голову. Его лицо было в ссадинах. Он не стал возвращаться в зал.

«Дело в том, что 9 мая на меня было покушение. В меня стреляли со снайперской винтовки с соседнего дома возле подъезда. Был ураганный ветер, что меня спасло. Заявление в полиции зарегистрировано. Сейчас он кинулся на Назарова, может? он и меня хотел убить, может у него злой умысел на нас свалить и чтобы нас потом убили. Может он сам отца отравил и убивал его», — высказался Юрин.

Потом он рассказал, что делал в квартире Алибасова и почему камеры зафиксировали, как он шарит по полкам в шкафах. Проверка на полиграфе показала, что у Шукшиной не было интимной близости с Назаровым, в чем их обвиняла свидетельница на другой передаче.

Также Юрин опроверг обвинения в сговоре. Полиграф показал, что они действительно намеренно не спаивали Алибасова. В заключении проверка показала, что Ольга не призывала воровать документы на квартиру продюсера. Все было выдумано Алибасовым-младшим.