Невестка Алибасова заявила, что квартиры продюсера могут достаться детям Федосеевой-Шукшиной

Жена Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина заявила, что дети актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в случае смерти продюсера, который сейчас в больнице в не самом лучшем состоянии, не упустят возможность получить его квартиры.

Как отметила Гришина, у Алибасова три квартиры. Одна из них в равной доле принадлежит Бари-старшему и Бари-младшему. Вторая записана на Бари Алибасова-младшего и на нее с дочкой Амелией. Есть еще третья квартира. Ее собственник — некий человек, который много лет назад обещал Бари Алибасову переоформить на него жилье, но по каким-то причинам этого пока не сделал.

«Лидия Николаевна и Бари Каримович женаты официально. Если один из супругов уходит из жизни, то второму полагается часть имущества, даже если он не указан в завещании. Логично, что сторона Шукшиных переживает за дележку нажитого имущества». Виолетта Гришина

Как отметила Гришина, больше всего ее мужа, с которым, кстати, она сейчас разводится, волнует тот момент, что на квартиры станут претендовать дети, а, возможно, и внучка Федосеевой-Шукшиной. Как она считает, ради квадратных метров они маму родную продадут, сообщает «Собеседник».

Отметим, что война за квартиры в семействе Шукшиных не утихает уже несколько лет. В дележках не участвует только актриса Мария Шукшина. Она считает, что ее родственники себя полностью дискредитировали и опозорились на всю страну, участвуя в ток-шоу.