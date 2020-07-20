«Назаров и Ольга — любовники»: Алибасов-младший встретился с дочкой Федосеевой-Шукшиной

Бари Бариевич прошел проверку на детекторе лжи, как и Ольга Шукшина, которую он обвиняет в покушении на его отца.

Бари Алибасов не раз оказывался в центре скандала. Летом 2019 года в обществе обсуждали отравление продюсера чистящим средством для труб. Тогда сын знаменитости Бари Бариевич утверждал, что его отец едва выжил, но потом проболтался, что Алибасов лишь пригубил опасное вещество и его жизни ничего не угрожало. А они просто решили попиариться на произошедшем. И вот спустя год наследник продюсера объявил, что его отец был похищен. Якобы его намеренно спаивали, чтобы завладеть квартирой в Москве стоимостью 125 миллионов рублей.

В произошедшем парень обвинил Ольгу Шукшину, Валерия Юрина и Андрея Назарова. Он заверил, что документы на квартиру были украдены из сейфа в квартире, а момент кражи зафиксировала скрытая камера видеонаблюдения. Сам Алибасов был переведен из больнице, где лечат больных алкоголизмом, в психиатрическую клинику. Он тоже уверен, что на него было совершено покушение. Бари Бариевич уверен, что и Лидия Федосеева-Шукшина, с которой продюсер еще не развелся, замешана в странно деле, поэтому у нее наладились отношения с дочкой Ольгой.

Произошедшее обсудили в передаче «На самом деле». Бари-младший встретился с Ольгой Шукшиной и прошел проверку на детекторе лжи.

«Объявился свидетель, который рассказал мне такие факты, что скорее всего, Ольга Шукшина выйдет отсюда в наручниках», — заявил сын Алибасова.

Он также отметил, что ему угрожают смертью.

«Если я появлюсь на передаче, то будет опубликовано видео. Кусочек этого видео я видел. Мне прислали скрин. Дело в том, что это видео лежало в сейфе. Кассеточку выкрал Андрей Назаров, а также документы, флешку. Я уверен, что видео отправила именно она, Ольга Шукшина», — высказался Бари Бариевич.

В студии появилась сама Шукшина. Она опровергла слова гостя в студии, что якобы она прислала скрин видео и угрожала сыну Алибасова. Девушка также заверила, что до недавнего времени не знала Назарова, а вот с Юриным знакома больше 20 лет, но близко с ним не общалась. Ольга опровергла и слова оппонента, что якобы хотела убить свою мать и Алибасова.

Свидетель Элина Алиева пришла в студию. Она решилась на разговор, когда ей пообещали обеспечить безопасность. Девушка отметила, что она испугалась, поэтому молчала. По словам свидетеля, она видела, как Ольга встречалась с Назаровым.

«Ольга вышла из машины и передала какой-то сверток Назарову. Спустя какое-то время я услышала разговор по громкой связи между Ольгой и Назаровым. Я слышала, как женский голос говорит: «Я вам плачу 87 тысяч за все попойки, а старика все еще не грохнули». Назаров сказал, что закрыть этот вопрос мешает Бари-младший. А Ольга на это сказала, что если это не будет сделано, то придут другие обученные люди и уберут всех», — поделилась Элина. «Я узнала, что Назаров и Ольга — любовники, или у них есть какие-то отношения, потому что, когда Ольга передавала ему сверток, то они поцеловались», — также объявила девушка.

Сама Шукшина опровергла слова Элины. Она назвала ее лжесвидетельницей. Также в студии прозвучала аудиозапись телефонного разговора Ольги и Юрина. Она говорила ему о том, что история с «водочкой» больше не прокатит. После этого полиграфолог пообщался с героиней. Выяснилось, что она обращалась к некоторым криминальным лицам, с целью расправы над Алибасовым.

Также Ольга рассказала, как год назад помирилась с матерью после долгих лет вражды.

«Такое бывает, что родственники ссорятся. Очень тяжело в таком состоянии вражды с родной матерью находится. Мы делали все для того, чтобы воссоединится. И мы к этому пришли», — пояснила девушка.

Она опровергла слухи, что якобы оформляет опеку над матерью. По ее словам, Лидия сама оформляет иск и общается с адвокатами по поводу квартиры, которую переписала на другого человека, но не помнит этого. А эксперты в студии выяснили, что родная мама самого Бари-младшего недавно оказалась в психиатрической клинике, а квартиру женщины ее сын продал. Результат проверки на детекторе лжи будет объявлен в другом выпуске передачи.